Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Verschwundener Hund fand dank stinkenden Socken nach Hause
© Instagram

Happy End

Verschwundener Hund fand dank stinkenden Socken nach Hause

04.11.25, 09:13
Teilen

Für den 93-jährigen Norm Feigenbaum aus dem Los-Angeles-Vorort Chatsworth endete eine Woche voller Sorgen mit einem kuriosen Happy End.

Seine entlaufene Hündin „Sunny“ konnte mithilfe seiner alten, streng riechenden Socken wiedergefunden werden.

Am 4. Oktober war Feigenbaum zum Einkaufen gefahren. Als er nach Hause kam, war „Sunny“ spurlos verschwunden. Offenbar war die Labrador-Hündin über den Gartenzaun gesprungen, um ihr Herrchen zu suchen. „Es hat mir das Herz gebrochen“, erzählte Feigenbaum dem US-Sender ABC. Trotz Suchplakaten, Aufrufen in den sozialen Medien und tagelanger Suche blieb die Hündin verschwunden.

Rettung dank ungewöhnlicher Idee

Feigenbaum, dessen Haus an ein Naturschutzgebiet grenzt, hatte die Hoffnung fast aufgegeben: „In den Wäldern wimmelt es von Coyoten, und es gibt kaum Wasser.“ Schließlich schaltete eine Bekannte die Tierschützer der Organisation Dog Days Search and Rescue ein. Die Helfer baten den Senior um etwas, das besonders stark nach ihm roch – Feigenbaum lachte: „Da ich Schweißfüße habe, stinken meine Socken besonders.“

Die Freiwilligen verteilten die Socken im Wald, um die Hündin mit dem vertrauten Geruch anzulocken – mit Erfolg: „Sunny“ tappte direkt in die aufgestellte Lebendfalle.

„Beste Freundin“ wieder da

Überglücklich nahm Feigenbaum seine Hündin wieder in die Arme. „Sie ist meine beste Freundin“, sagte er. Und seine „Glückssocken“? Die will er nun einrahmen und an die Wand hängen – als Erinnerung an ein Happy End mit ganz besonderem Duft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden