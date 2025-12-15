Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia
Sport24 Olympia Live Kalender Ergebnisse Medaillenspiegel Team Österreich Backstage 3X3 Basketball Badminton Basketball Beachvolleyball Bogenschiessen Boxen Breaking Fechten Fussball Gewichtheben Golf Handball Hockey Judo Kanusport Leichtathletik Moderner Fünfkampf Radsport Reitsport Ringen Rudern Rugby Schiessen Schwimmsport Segeln Skateboard Sportklettern Surfen Taekwondo Tennis Tischtennis Triathlon Turnsport Volleyball
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
"All I Want for Olympia is ..." Maria Carey
© getty

Winterspiele 2026

"All I Want for Olympia is ..." Maria Carey

15.12.25, 12:21
Teilen

In diesen Tagen mit "All I Want for Christmas ..." in der Dauerschleife, wird US-Diva Mariah Carey bei den Olympischen Winterspielen in Mailand einen der ersten Höhepunte bestreiten.

Mariah Carey (56) wurde am Montag als erster großer Musikact der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar 2026) von den Organisatoren bekanntgegeben. Careys Auftritt am 6. Februar im Mailänder San-Siro-Stadion soll das zentrale Thema der Feierlichkeiten - "Harmonie" - widerspiegeln und Musik mit Sport verbinden, um Werte wie Inklusion, Respekt und kulturellen Austausch zu unterstreichen.

Die Eröffnungszeremonie soll neben Auftritten internationaler Künstler auch Elemente der italienischen Kultur und Innovationskraft präsentieren. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina finden in Norditalien statt, mit Wettkämpfen in Mailand, Cortina d'Ampezzo und weiteren Austragungsorten in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol.

Snoop Dogg als US-Ehrencoach im Einsatz

Mit US-Rapper Snoop Dogg wird ein weiterer Superstar der Unterhaltungsbranche die Spiele begleiten. Der US-Rapper wird sogar das US-Olympiateam als "Coach Snoop" unterstützen. Leicht möglich, dass auch er bei der Eröffnungsfeier auftaucht.

Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden