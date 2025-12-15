"All I Want for Olympia is ..." Maria Carey

In diesen Tagen mit "All I Want for Christmas ..." in der Dauerschleife, wird US-Diva Mariah Carey bei den Olympischen Winterspielen in Mailand einen der ersten Höhepunte bestreiten.

Mariah Carey (56) wurde am Montag als erster großer Musikact der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar 2026) von den Organisatoren bekanntgegeben. Careys Auftritt am 6. Februar im Mailänder San-Siro-Stadion soll das zentrale Thema der Feierlichkeiten - "Harmonie" - widerspiegeln und Musik mit Sport verbinden, um Werte wie Inklusion, Respekt und kulturellen Austausch zu unterstreichen.

Die Eröffnungszeremonie soll neben Auftritten internationaler Künstler auch Elemente der italienischen Kultur und Innovationskraft präsentieren. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina finden in Norditalien statt, mit Wettkämpfen in Mailand, Cortina d'Ampezzo und weiteren Austragungsorten in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol.

Snoop Dogg als US-Ehrencoach im Einsatz

Mit US-Rapper Snoop Dogg wird ein weiterer Superstar der Unterhaltungsbranche die Spiele begleiten. Der US-Rapper wird sogar das US-Olympiateam als "Coach Snoop" unterstützen. Leicht möglich, dass auch er bei der Eröffnungsfeier auftaucht.

Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.