Trump traf Syriens neuen Machthaber

Weißes Haus: US-Präsident wollte "Hallo sagen"

Nach der Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien hat US-Präsident Donald Trump sich am Mittwoch mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa getroffen. Das bestätigte ein US-Regierungsvertreter. Die Begegnung fand in Riad vor einem geplanten Treffen Trumps mit den Anführern mehrerer Golfländer statt. Es ist das erste Treffen der Präsidenten beider Länder seit 25 Jahren.

Vor der Begegnung in Riad hatte das Weiße Haus erklärt, Trump werde al-Sharaa lediglich "Hallo sagen". Er hatte am Vorabend in Riad die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien angekündigt, das sich seit Dezember in einer Phase des politischen Umbruchs befindet. Al-Sharaa fordert immer wieder die Aufhebung der Sanktionen des Westens mit der Begründung, diese schadeten vor allem dem syrischen Volk.