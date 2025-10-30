Alles zu oe24VIP
White House im Halloween-Fieber: Trumps zeigen pompöse Deko
Halloween-Deko

White House im Halloween-Fieber: Trumps zeigen pompöse Deko

30.10.25, 12:30
Auf X hat Melania Trump einen ersten Blick auf die Halloween-Dekoration im Weißen Haus gegeben. 

Halloween im Weißen Haus? Da wird es jetzt richtig herbstlich – und das haben wir einer sehr fleißigen First Lady zu verdanken! Melania Trump hat auf X einen ersten Blick auf ihre Halloween-Dekoration gegeben – und man sieht sofort: Hier wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Überall leuchten Kürbisse, farbenfrohes Laub schmückt den Eingang, und alles wirkt so liebevoll arrangiert, wie man es von einer First Lady mit Stil erwarten würde. 

Herbstlicher Chic statt gruseliger Horror

Auf dem offiziellen X-Account des Büros der First Lady zeigt sich das südliche Portal des Weißen Hauses bereits im herbstlichen Glanz. Kindgerechter Grusel? Fehlanzeige! Melania setzt lieber auf stilvolle Herbststimmung. Zwei Reihen Kürbisse säumen die Treppe, bunte Blätter schmücken das Portal. Die Leitern im Hintergrund verraten: Noch ist nicht alles fertig, aber der Wow-Effekt steht schon jetzt.

 

 

 

Weihnachten steht schon vor der Tür

Doch damit nicht genug! Melania gibt sogar schon einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison: In einem kurzen Teaser-Clip auf Instagram deutet sie an, dass sie auch die Weihnachtsdeko vorbereitet – offenbar geht die Planung bei ihr das ganze Jahr über weiter.

Ob die kleinen Besucher auch klingeln dürfen?

Am 30. Oktober wird die First Family wie jedes Jahr Tausende Kinder vor dem Weißen Haus empfangen und Süßigkeiten verteilen. Ob die Kinder tatsächlich alle anläuten und um Naschereien bitten, bleibt allerdings abzuwarten – aber eins ist sicher: Für Donald ist das Weiße Haus dank Melania herbstlich perfekt in Szene gesetzt. Ganz ohne Geister, schließlich sorgt der US-Präsident schon für ausreichend Schauer...

