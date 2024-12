× Deutschlands schönste Weihnachtsmärkte 2024 im Überblick

Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt gehört in der Adventszeit einfach dazu. Überall in Deutschland laden unzählige Märkte dazu ein, die Magie der Vorweihnachtszeit zu erleben und die Besucher mit Lichtern, Düften und festlicher Stimmung zu verzaubern.

In diesem Jahr öffnen in Deutschland über 3.000 Weihnachtsmärkte ihre Pforten und laden dazu ein, die Adventszeit in vollen Zügen zu genießen. Ob mit uriger Gemütlichkeit oder malerischer Kulisse – jeder Markt hat seinen ganz eigenen Charme. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir die schönsten Weihnachtsmärkte 2024 für Sie zusammengestellt – ideal für einen stimmungsvollen Tagesausflug oder einen unvergesslichen Wochenendtrip.

Christkindlesmarkt in Nürnberg

© Getty Images ×

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte der Welt. Mit einer Tradition, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, lockt er jährlich über zwei Millionen Besucher an.

Öffnungszeiten:

29. November bis 24. Dezember 2024

Montag bis Sonntag 10 bis 21 Uhr

24. Dezember 10 bis 14 Uhr

Dresdner Striezelmarkt

Der Dresdner Striezelmarkt, Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt, feiert dieses Jahr sein über 590-jähriges Bestehen. Er ist berühmt für die Dresdner Stollen, eine Spezialität, die in der Adventszeit nicht fehlen darf. Traditionelle Handwerkskunst aus dem Erzgebirge findet man hier ebenso wie modernes Weihnachtsdekor.

Öffnungszeiten:

27. November bis 24. Dezember 2024

Täglich 10 bis 21 Uhr

Kölner Weihnachtsmarkt am Dom

© Getty Images ×

Vor der beeindruckenden Kulisse des Kölner Doms findet einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte des Landes statt. Der Kölner Weihnachtsmarkt wurde heuer auch zum schönsten Adventmarkt Europas gekürt. Die Atmosphäre ist einzigartig: Der große Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes, umgeben von zahlreichen Ständen mit regionalen Köstlichkeiten und Handwerkskunst, sorgt für eine unvergessliche Stimmung.

Öffnungszeiten:

18. November bis 23. Dezember 2024

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt Frankfurt am Main

Der Frankfurter Weihnachtsmarkt zählt zu den größten und bekanntesten in Deutschland. Die prachtvolle Kulisse des Römerbergs und der Paulskirche wird von einem riesigen Weihnachtsbaum überragt.

Öffnungszeiten:

25. November bis 22. Dezember 2024

Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Weihnachtszauber Gendarmenmarkt in Berlin

© Getty Images ×

Der Weihnachtszauber auf dem Gendarmenmarkt zählt zu den elegantesten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Die festliche Beleuchtung und die hochwertigen Stände schaffen eine gehobene, aber dennoch gemütliche Atmosphäre – ein Muss für jeden Berlin-Besucher.

Öffnungszeiten:

25. November bis 31. Dezember 2024

Sonntag bis Donnerstag: 12 – 22 Uhr,

Freitag und Samstag: 12 – 23 Uhr

Dortmunder Weihnachtsmarkt

© Getty Images ×

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist vor allem für seinen riesigen Weihnachtsbaum bekannt, der mit einer Höhe von über 45 Metern zu den größten der Welt zählt. Glühweinliebhaber kommen hier besonders auf ihre Kosten, denn der Markt bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Sorten.

Öffnungszeiten:

21. November - 30.Dezember 2024

Mo bis Do: 11 bis 21 Uhr

Fr und Sa: 11 bis 22 Uhr

So: 12 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt in Rothenburg ob der Tauber

Das mittelalterliche Rothenburg ob der Tauber ist das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel, aber zur Weihnachtszeit verwandelt sich die Stadt in ein Wintermärchen. Der Markt bietet eine romantische Kulisse, die perfekt zum Bummeln einlädt.

Öffnungszeiten:

29. November bis 23. Dezember 2024

Montag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Hamburger Weihnachtsmarkt am Rathaus

In der Hansestadt Hamburg trifft maritimer Charme auf weihnachtliche Tradition. Der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus beeindruckt mit einer Mischung aus Kunsthandwerk, kulinarischen Genüssen und einem Hauch von Nostalgie. Besonders beliebt ist der fliegende Weihnachtsmann, der mehrmals täglich über den Markt schwebt und kleine Geschichten erzählt.

Öffnungszeiten:

18. November bis 23. Dezember 2024

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr

Münchner Christkindlmarkt

© Getty Images ×

Der Marienplatz in München wird zur Adventszeit zur festlichen Bühne für den Münchner Christkindlmarkt. Hier trifft bayerische Gemütlichkeit auf weihnachtlichen Zauber. Probieren Sie unbedingt die traditionellen Schmankerl wie Bratäpfel oder Kaiserschmarrn.

Öffnungszeiten:

25. November bis 24. Dezember 2024

Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Aachener Weihnachtsmarkt

In Aachen, direkt an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden, lockt der Weihnachtsmarkt mit internationalen Besuchern und einer gemütlichen Atmosphäre. Aachener Printen sind die Spezialität der Region und gehören zu den beliebtesten Mitbringseln. Die kleinen Gassen rund um den Dom und das Rathaus schaffen eine intime Kulisse für diesen charmanten Markt.

Öffnungszeiten:

22. November bis 23. Dezember 2024

Täglich 11-21 Uhr

Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Mit über 300 festlich geschmückten Ständen gehört der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu den größten und ältesten in Europa. Die historischen Gebäude rund um den Schlossplatz bilden eine beeindruckende Kulisse.

Öffnungszeiten:

27. November bis 23. Dezember 2024

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt auf Schloss Merode in Nordrhein-Westfalen

In der Nähe von Aachen bietet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Merode ein märchenhaftes Ambiente. Das prachtvolle Wasserschloss wird von Hunderten Lichtern illuminiert, und Handwerker zeigen hier traditionelles Kunsthandwerk. Besonders romantisch ist der Markt am Abend, wenn Fackeln und Kerzen für ein magisches Licht sorgen.

Öffnungszeiten:

7. November bis 22. Dezember 2024

Montag bis Donnerstag: 15 - 20 Uhr

Freitag 15 - 22 Uhr

Samstag: 14 - 22 Uhr

Sonntag 12 - 20 Uhr

Egal, ob Sie das traditionelle Ambiente oder moderne Interpretationen lieben, es gibt für jeden den perfekten Weihnachtsmarkt.