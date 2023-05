Bade-Drama in Oberösterreich: 20-Jähriger ertrunken

In Oberösterreich ist am Sonntag ein 20-Jähriger ertrunken.

Der junge Afghane aus dem Bezirk Linz-Land sprang nach Angaben eines Freundes am Nachmittag im Ausee im Gemeindegebiet von Luftenberg mehrmals von Drei-Meter-Turm. Nachdem der Freund sich für kurze Zeit entfernt hatte, um zu telefonieren, sah er bei seiner Rückkehr nichts mehr vom schlecht schwimmenden Verunfallten und setzte daraufhin die Rettungskette in Gang, teilte die Polizei am Abend mit.

Feuerwehrtaucher fanden den 20-Jährigen einige Zeit später am Grund des Sees. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Kepler Uniklinikum eingeliefert, wo er am Abend verstarb.