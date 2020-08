‚Promi Big Brother‘: Das sind die neuen Kandidaten

Sat.1 steigt auch 2020 erneut mit der Kult-Show „Promi Big Brother“ in den Ring. Für echte Reality-TV-Fans ist die Show auch dieses Jahr ein absolutes Muss.

So viele Star wie noch nie



Am Montag gab Sat.1 die ersten zwölf Kandidaten, für die am 7. August startende Realityshow, bekannt. Insgesamt sollen 16 Promis für drei Wochen in das „Big Brother“-Haus ziehen - das sind mehr Bewohner als je zuvor.



Die prominenten Kandidaten stehen während ihrer Zeit im „Big Brother Haus“ 24 Stunden täglich unter Kamerabeobachtung. Obendrein gibt keinen Kontakt zur Außenwelt.

in den Container ein



Exklusiv Enthüllung: Das sind die ersten Kandidaten



Auch dieses Jahr sind wieder Promis aus allen Bereichen und Branchen der Einladung des Senders Sat.1 gefolgt.







© SAT.1/ Marc Rehbeck



© SAT.1/ Marc Rehbeck

Auch Sängerin Kathy Kelly von der Kelly Family, Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Schauspielerin Jasmin Tawil und Ballermann-Legende Ikke Hüftgold. Auch „Beauty and the Nerd“-Sternchen Emmy Russ, „Love Island“-Star Mischa Mayer, Schauspielerin Elena Lucia Ameur, Teleshopping-Ikone Sascha Heyna, BTN-Darstellerin Saskia Beecks, „Bachelorette“ Adela Smajic, Schauspieler Senay Gueler und Social-Media-Star Udo Bönstrup ziehen ebenfalls fix in den Container.





© SAT.1/ Marc Rehbeck Wie die Bild berichtet, sollen außerdem noch Simone Ballack-Mecky die Ex-Frau des Fußballers Michael Ballack, und die „Queen of Drags“-Gewinnerin Katy Bähm dabei sein.

Moderiert wird die Show auch dieses Jahr wieder von der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen und dem Fernsehmoderator Jochen Schropp.



"Promi Big Brother" - Start der Show