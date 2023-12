"Botox! Plastik!" Fans lästern über Amira Pochers neues Aussehen

Amira Pocher im neuen Look - doch nicht allen gefällt das...

Familie Pocher kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Seitdem die Trennung zwischen Amira und Oliver Pocher bekannt wurde, geht es rund. Comedian Olli macht, was er am liebsten tut, nämlich die Situation mit Spaß verarbeiten. Das geht so weit, dass er sogar als "Liebeskasper" im neuen Jahr auf Tour gehen wird.

Noch-Ehefrau Amira zeigt auf Insta , dass sie sich mit Dingen beschäftigt, die ihr gut tun: zeichnen, Klavier spielen und eine ruhige Weihnachtszeit verbringen. Beruflich ist etwas beim Alten geblieben: Amira wird wieder für das VOX-Format "Prominent" vor der Kamera stehen und durch die Welt der Stars führen, wie der Sender nun bekannt gab. Dazu wurden Fotos der feschen Österreicherin gepostet.

Kritik für Aussehen

Während einige sich über die Ankündigung freuen, hagelt es von anderen Kritik. Besonders ihr Styling - sie ist für die Aufnahmen markant geschminkt - sorgen für Diskussionen: "Botox, Plastik, etc. pp! Ziemlich natürliche „Schönheit“" oder: "Oh jeh was ist mit ihrem Gesicht passiert omg..." "Ich mag die nicht mehr sehen und hoffe das hat bald ein Ende"

Amira muss von Seiten ihres Noch-Ehemanns Olli einiges einstecken und online ebenso. Die fiesen Schattenseiten der Bekanntheit!