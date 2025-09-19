Alles zu oe24VIP
stromuasfall
© getty/Symbolbild

Störung

Stromausfall in Wien! Diese Bezirke sitzen im Dunkeln

19.09.25, 20:27
In Wien ist es am Freitagabend zu einem Stromausfall gekommen. 

 Kurz vor 20.00 Uhr fiel in Teilen Wiens am Freitagabend der Strom aus. Nach Angaben der Wiener Netze waren unmittelbar der 16. und 17. Bezirk von der Störung betroffen.

Betroffene Bezirke

Die Wiener Netze informierten auf ihrer Webseite über den Vorfall. Details zur Ursache oder zur Dauer des Ausfalls wurden zunächst nicht genannt.

Zeitpunkt der Störung

Die Störung trat kurz vor 20.00 Uhr auf und sorgte für Unterbrechungen in den beiden westlichen Wiener Bezirken.

