Messerangriff in Wiener-Park: Attacke auf Mann

Verletzt

Messerangriff in Wiener-Park: Attacke auf Mann

20.09.25, 12:12
In einem Park am Neubaugürtel in Wien kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 37-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 

Laut mehreren Zeugen geriet der 37-Jährige während eines Streits in einem Park am Neubaugürtel in Wien am Freitagabend gegen 22 Uhr in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Dabei wurde er mit einem Messer verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Messer sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen konnte bei einer der angeblichen Zeuginnen ein Messer in ihrer Bauchtasche gefunden und sichergestellt werden. Der genaue Ablauf des Vorfalls wird derzeit vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, untersucht.

Ermittlungen laufen

Aktuell wird gegen eine 15-jährige syrische Staatsangehörige sowie einen derzeit unbekannten Tatverdächtigen ermittelt. Die Polizei prüft noch die Rolle der Beteiligten und die Hintergründe der Auseinandersetzung.

