Umfrage-Beben in Deutschland: AfD erstmals vor der Union

Die AfD ist in einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos erstmals vor der Union gelandet:

Demnach kommt die in Teilen rechtsextremistische Partei im aktuellen Sonntagstrend auf 25 Prozent, dahinter folgt die Union mit 24 Prozent. Verglichen mit der vorherigen Umfrage Anfang März gewann die AfD damit drei Punkte hinzu, CDU und CSU verloren fünf Punkte. Am Wochenende war die AfD erstmals in einer deutschlandweiten Umfrage mit der Union gleichgezogen.

Die Ipsos-Umfrage vom Mittwoch ist nun die erste, in der die AfD vorn liegt. Die SPD landet darin unverändert mit 15 Prozent auf Platz drei. Grüne (minus eins) und Linke (plus zwei) kommen jeweils auf elf Prozent, das BSW unverändert auf fünf Prozent und die FDP unverändert auf vier Prozent - damit wären die Liberalen nicht im Deutschen Bundestag, wenn am kommenden Sonntag Wahl wäre.

Ipsos befragte nach eigenen Angaben am 4. und 5. April online 1.000 Wahlberechtigte. Demnach ist die Umfrage repräsentativ gewichtet nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und früherem Wahlverhalten.