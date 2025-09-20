Alles zu oe24VIP
Maishäcksler
© getty

Unglück am Feld

Mann (85) gerät in Maishäcksler und stirbt

20.09.25, 14:41
Tragisches Unglück in Treuen (Sachsen): Ein 85-jähriger Mann ist am Freitag bei Erntearbeiten auf einem Maisfeld ums Leben gekommen, nachdem er von einem Maishäcksler erfasst worden war. 

Nach Angaben der Polizei war am Freitagvormittag ein 39-jähriger Deutscher mit einem Maishäcksler auf einem Feld im Ortsteil Hartmannsgrün unterwegs, um Mais zu ernten. Zur selben Zeit befand sich der 85-Jährige ebenfalls im Maisfeld.

Fahrer übersah Mann

Der Fahrer des Häckslers übersah den Mann offenbar, woraufhin es zu dem Unfall kam. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort.

Opfer war Eigentümer des Feldes

Nach Informationen der Polizei soll es sich bei dem Verstorbenen um den Eigentümer des Maisfeldes handeln. Obwohl er das Feld verpachtet hatte, wollte er sich offenbar einige Maiskolben holen, als es zu dem Unglück kam.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Der 39-jährige Fahrer des Maishäckslers wird derzeit befragt.

