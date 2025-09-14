Alles zu oe24VIP
Meiselstraße johnstraße u-bahn
© Tatort bei der U3-Station Johnstraße (google maps)

Syrer gefasst

Teenie-Bande beraubte um 2.30 Uhr in der Nacht 12-Jährigen

14.09.25, 12:18
Teilen

Das Opfer erkannte seine Peiniger, als er bei der Polizei Anzeige erstattete: Im Kommissariat erkannte er sie auf einer Vermisstenanzeige wieder - die Prügelräuber waren aus einer betreuten WG abgehauen.

Wien. Der Coup in der Nacht auf Samstag unter Teenies - step by step - wie folgt vonstatten: Ein 12-Jähriger mit serbischen Wurzeln hatte sich spätabends im Prater in der Krieau mit einem 13-jährigen Syrer getroffen.

Gemeinsam chillten sie eine Zeit lang herum und dürften dann mit den Nachtverbindungen der Wiener U-Bahn in den 15. Bezirk gefahren sein. Dort stiegen mutmaßlich bei der Station Johnstraße aus. Dort trafen sie auf zwei weitere Syrer (14 und 15), die den jüngsten Nachtschwärmer zum Opfer auserkoren um 2.30 Uhr in der Früh im Handumdrehen umsetzten.

Die Beute: eine goldene Halskette, eine schwarze Standard-Talahon-Giletweste und rund 40 Euro Bargeld. Bei dem Raub wurde der 12-Jährige, der nur Freunde gesucht hatte, aber an die falschen geraten war, leicht verletzt.

Und so ging es laut Polizei weiter: Während der Anzeigenlegung in der Inspektion Wurmsergasse erkannte das Opfer die Tatverdächtigen anhand einer Abgängigkeitsanzeige, die am Schreibtisch lag, wieder. Die drei Syrer waren nämlich von einer Krisen-Wohngemeinschaft für Jugendliche als abgängig gemeldet worden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die strafmündigen Tatverdächtigen, die wieder in der WG auftauchten, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der 12-Jährige wurde zu seinen Erziehungsberechtigten gebracht.

Weitere Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, sind im Gange.

