Herrenloses Huhn am Hauptbahnhof entdeckt

Skurriler geht es kaum: Ein alleinstehendes Huhn wurde am Münchner Hauptbahnhof entdeckt.

Im Fundbüro am Münchner Hauptbahnhof ist ein ungewöhnlicher Fund abgegeben worden. Am Freitag landete dort ein herrenloses Huhn, das eine Reisende an einem Bahnhofsausgang entdeckt hatte, wie die Bundespolizeidirektion in der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag berichtete. Da auch gefiederte "Reisende" Anspruch auf Hilfe hätten, sei das Huhn von Beamten zur Dienststelle gebracht und dort mit Haferflocken versorgt worden.

Das von Bundespolizisten auf den Namen Henrietta getaufte Federvieh erholte sich den Angaben zufolge über Nacht in einem ruhigen Raum von ihren mutmaßlichen Reiseabenteuern. Am Samstagmorgen wurde das Huhn wohlauf an einen Vogelnotdienst übergeben. Auf welchem Wege das Federvieh auf den Bahnhof gelangte, blieb unklar.