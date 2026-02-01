Alles zu oe24VIP
© Getty Images

München

Herrenloses Huhn am Hauptbahnhof entdeckt

01.02.26, 12:56
Skurriler geht es kaum: Ein alleinstehendes Huhn wurde am Münchner Hauptbahnhof entdeckt. 

Im Fundbüro am Münchner Hauptbahnhof ist ein ungewöhnlicher Fund abgegeben worden. Am Freitag landete dort ein herrenloses Huhn, das eine Reisende an einem Bahnhofsausgang entdeckt hatte, wie die Bundespolizeidirektion in der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag berichtete. Da auch gefiederte "Reisende" Anspruch auf Hilfe hätten, sei das Huhn von Beamten zur Dienststelle gebracht und dort mit Haferflocken versorgt worden.

Das von Bundespolizisten auf den Namen Henrietta getaufte Federvieh erholte sich den Angaben zufolge über Nacht in einem ruhigen Raum von ihren mutmaßlichen Reiseabenteuern. Am Samstagmorgen wurde das Huhn wohlauf an einen Vogelnotdienst übergeben. Auf welchem Wege das Federvieh auf den Bahnhof gelangte, blieb unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

