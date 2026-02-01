Ex-Royal Andrew präsentierte Epstein Fotos eigener Töchter

Mehr als drei Millionen neue Epstein-Dokumente bringen Prinz Andrew erneut massiv unter Druck. Besonders brisant: E-Mails zeigen, dass er den verurteilten Sexualstraftäter noch Jahre nach dessen Verurteilung kontaktierte – und ihm sogar private Fotos seiner Töchter schickte.

Am Freitag veröffentlichte das US-Justizministerium umfangreiche neue Akten zum Fall Jeffrey Epstein. Im Fokus steht erneut Andrew Mountbatten-Windsor (65), der nach dem Skandal alle royalen Titel verlor.

Schöne Fotos an Epstein...

Besonders heikel: Andrew schickte Epstein digitale Weihnachtskarten von seinem offiziellen Konto „HRH The Duke of York“. Darauf zu sehen sind unter anderem private Fotos seiner Töchter Beatrice und Eugenie sowie Aufnahmen der Royal Lodge in Windsor. Auch 2012 folgte eine weitere Mail mit Bildern der Prinzessinnen bei sportlichen Charity-Aktivitäten.

Demütigend für Prinzessinnen!

Für Beatrice (37) und Eugenie (35) sind die Enthüllungen ein weiterer Imageschaden. Royal-Expertin Jennie Bond erklärt gegenüber der „Daily Mail“, die neuen Details brächten die Töchter in eine „zutiefst demütigende Lage“.

Laut „Mail on Sunday“ soll Eugenie den Kontakt zu ihrem Vater inzwischen vollständig abgebrochen haben. Dieser fiel zuletzt wieder durch die Veröffentlichung seiner Bilder in der Epstein-Villa auf - sie zeigen ihn auf allen Vieren über einer blonden Frau, die regungslos wirkend - auf dem Boden liegt.