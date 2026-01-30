Mit dem Familienland*Pass günstiger in die Ferien

Die Semesterferien laden ein, gemeinsam Familienzeit zu verbringen und dabei mit dem Familienland*Pass Geld zu sparen. So gibt es zahlreiche Ermäßigungen.

„Die Semesterferien laden Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein, gemeinsam eine erlebnisreiche Familienzeit zu verbringen und dabei mit dem Familienland*Pass Geld zu sparen. So steht einem winterlichen Familienausflug nichts im Weg – gemeinsame Erlebnisse stärken schließlich den Zusammenhalt“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) über die bevorstehenden Semesterferien.

Attraktive Ermäßigungen bei zahlreichen Partnerbetrieben

Mit dem Familienland*Pass profitieren Familien von attraktiven Ermäßigungen bei zahlreichen Partnerbetrieben, die zu Skiabenteuern, rasanten Rodelpartien und vergnüglichen Stunden am Eis einladen. Dazu zählen unter anderem das Skigebiet Königsberg, die Raxseilbahn, die Wexl Arena, das Schidorf Kirchbach sowie der Semmering (Rodelverleih). Wer lieber übers Eis gleitet, erhält unter anderem Vergünstigungen am Eislaufplatz Hollabrunn, an der Eisbahn Markt Piesting, am Eislaufplatz Melk, im Freizeitzentrum Mödling, im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, in der Kunsteisarena Ternitz, am Eislaufplatz Thayaland, an der Kunsteisbahn Krems, an der Kunsteisbahn Matzen sowie beim Wilhelmsburger Glatteis. „Auch Hallenbäder und Thermen, Museen und Ausstellungshäuser, Indoorspielplätze und Sportstätten sowie über 500 weitere Betriebe aus Gastronomie, Kultur, Handel und Freizeit bieten den Inhaberinnen und Inhabern des Familienland*Passes attraktive Angebote und abwechslungsreiche Ausflugsideen“, erklärt Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Vier Skigebiete mit besonderer Aktion

Vier Skigebiete in NÖ halten für Inhaber des Familienland*Passes eine besondere Aktion bereit: Die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Ötscherlifte Lackenhof sowie die Hochkar Bergbahnen bieten beim ersten Besuch einen Online-Rabatt von 10 Prozent auf Stunden- und Eintagestickets für Kinder. Im Anschluss erhält man für den kommenden Besuch des Skigebiets einen -33 Prozent Rabattcode, der beim zweiten Besuch auf alle im Onlineshop erworbenen Tickets für die ganze Familie gültig ist.