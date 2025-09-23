Wegen Taylor Swift: Plötzliche Festnahme auf Kelces Anwesen

Ein Gerichtsmitarbeiter wollte eigentlich zur Pop-Ikone, landete dann jedoch in Polizeigewahrsam - was ist denn da passiert?

Ein brisanter Vorfall in der Nacht: Ein Gerichtsmitarbeiter, der offiziell als Zusteller unterwegs war, wurde bei einem Einsatz am Anwesen des NFL-Stars Travis Kelce festgenommen. Der Mann hatte den Auftrag, Pop-Queen Taylor Swift Dokumente für eine bevorstehende Aussage in einer millionenschweren Klage zuzustellen – und geriet dabei selbst ins Visier der Polizei.

Laut TMZ soll Justin Lee Fisher um zwei Uhr morgens über den Zaun des Grundstücks in einer privaten Wohngegend geklettert sein. Ob die Gerichtspost tatsächlich zugestellt wurde, bevor die Festnahme erfolgte, ist bisher unklar. Die ungewöhnliche Uhrzeit und das Eindringen auf das Privatgelände werfen jedenfalls rechtliche Fragen auf.

Taylor Swift in 400-Millionen-Dollar-Klage involviert

Hinter der Zustellung steckt eine Klage von Schauspieler Justin Baldoni und Swifts Ex-Busenfreundin Blake Lively. Die Forderungen belaufen sich auf satte 400 Millionen Dollar und drehen sich um sexuelle Belästigung, Verleumdung, Mobbing und Manipulation während und nach den Dreharbeiten des Films "It Ends With Us". Swift soll als Zeugin aussagen, da sie laut Klageschrift in eine hitzige Auseinandersetzung zwischen Baldoni und Lively in Livelys Penthouse involviert gewesen sein soll.

Auch Ryan Reynolds, Livelys Ehemann, soll damals hinzugekommen sein. Baldoni beschreibt, dass Swift und Reynolds in einer SMS als „Drachen“ bezeichnet wurden, die Lively und ihre Unterstützer schützen sollten – eine Formulierung, die laut Baldoni Druck auf ihn ausgeübt habe, um Drehbuchänderungen zuzustimmen.

Die einst enge Freundschaft zwischen Taylor Swift und Blake Lively gilt inzwischen als beendet. Insider berichten von eisiger Funkstille, und Swift selbst wolle mit der Klage nichts zu tun haben und nach Möglichkeit nicht vor Gericht erscheinen müssen.