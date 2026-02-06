Alles zu oe24VIP
Davis-Cup: Rodionov rettet 1:1 für Österreich
© gepa

Nach 1. Tag

Davis-Cup: Rodionov rettet 1:1 für Österreich

06.02.26, 09:36 | Aktualisiert: 06.02.26, 10:36
Nach der Auftakt-Niederlage von Sebastian Ofner gegen Yosuke Watanuki stellte Jurij Rodionov im Davis-Cup-Duell gegen Japan gegen Shintaro Mochizuki auf 1:1. Die rot-weiß-roten Chancen auf den Aufstieg in die 2. Qualirunde für das Final-8-Turnier stehen gut!

In der ersten Partie am Freitag im Ariake Coliseum musste sich Ofner (ATP-Nr. 135) Lokalmatador Yosuke Watanuki (ATP-166) mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Dabei hatte ÖTV-Teamkapitän Jürgen Melzer vor der Auftaktbegegnung von einer "super Trainingswoche" von Ofner gesprochen. Doch der 29-jährige Steirer beging zu viele Fehler und konnte dem druckvollen Spiel des Japaners wenig entgegensetzen.

Ofner musste im ersten Satz mehrmals bei seinem Aufschlag kämpfen und gab diesen zum 3:5 entscheidend ab. Im 2. Satz schien durch das Break zum 2:0 eine Wende möglich, für Watanuki war das aber nur ein kurzer Durchhänger. Mit vier Games in Folge legte er den Grundstein für den Sieg in nur 73 Minuten.

Nach Rodionov-Coup: Doppel kann Vorentscheidung schaffen

Doch dann stellte Jurij Rodionov mit einem hart umkämpften 6:4, 7:5-Sieg  gegen Shintaro Mochizuki auf 1:1. Der Niederösterreicher machte das Break zum 2:1 und servierte zum 6:4 aus. Der 2. Satz ging hin und her: Rodionov lag 1:3 und 3:5 zurück, entschied diesen aber dank vier Games in Serie noch für sich. Besonders beeindruckend war, dass er bei 5:5 ein 0:40 wettmachen konnte. Nach 1:47 Stunden verwandelte der Ranglisten-170. gegen die Nummer 108 der Welt den zweiten Matchball und stellte im Head-to-Head auf 2:2.

 "Ich habe gewusst, dass es sehr eng wird, da ich gegen ihn letztes Jahr dreimal gespielt habe. Ein paar Punkte haben das Match entschieden, ich habe die wichtigeren gemacht", so Rodionov, der immer mehr zu unserem Davis-Cup-Helden wird.

Im Doppel am Samstag (ab 5 Uhr/ORF1 live) will unser favorisiertes Paradedoppel Alexander Erler/Lucas Miedler mit einem Sieg über Watanuki/Takeru Yuzuki eine Vorentscheidung schaffen. "Wir haben sehr gute Chancen, morgen zu gewinnen, es kann aber in beide Richtungen gehen", so Rodionov. Ofner sieht das ähnlich: "Im Davis Cup kann viel passieren, jedes Match ist wichtig."

