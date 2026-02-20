Hofer sucht junge Visionäre für die Landwirtschaft im Rahmen des Alpenschule Tirol Wettbewerbs

HOFER und die Bio-Marke Zurück zum Ursprung laden Schulklassen ein, am Alpenschule-Wettbewerb 2026 teilzunehmen. Gesucht werden kreative Erfindungen für eine nachhaltige Landwirtschaft – die besten Ideen gewinnen eine Naturerlebniswoche oder Gutscheine für gesunde Schuljausen.

Ideen sammlen für die Landwirtschaft von morgen im Wohnzimmer der Alpenschule Tirol © Alpenschule Tirol/ mit Hilfe von KI generiert

Im Fokus des Alpenschule-Wettbewerbs 2026 steht die Landwirtschaft: Die Schülerinnen und Schüler dürfen eine gemeinsame Erfindung entwickeln, die Bäuerinnen und Bauern, Tiere oder Pflanzen in der Landwirtschaft unterstützt. Belohnt werden die drei besten Ideen mit einer Naturerlebniswoche in der Alpenschule Tirol für den ersten Platz sowie Hofer-Gutscheinen für gesunde Schuljausen für den zweiten und dritten Platz.

Mit dem Alpenschule-Wettbewerb macht Zurück zum Ursprung seine tief verwurzelten Werte direkt im Klassenzimmer erlebbar. Als Vorreiter für nachhaltige Landwirtschaft setzt die Bio-Eigenmarke des Lebensmitteldiskonters auf kompromisslose Regionalität, Umweltschutz und Fairness gegenüber den Landwirten. Unter dem Motto „Stimmen für Morgen – für Bio, das weiter geht“ ist im kommenden Schuljahr junger Erfindergeist gefragt. Die Schüler schlüpfen in die Rolle junger Visionäre, um kreative Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft zu entwickeln. Gesucht werden Ideen, die den Weg für ein Bio ebnen, das über den Standard hinausreicht – ganz im Sinne der strengen Werte von Zurück zum Ursprung. Ziel ist es, die heimische Landwirtschaft vor den Vorhang zu holen und auch der nächsten Generation greifbar zu machen. Teilnehmen können alle Schulklassen der 5. Schulstufe mit ihrer Lehrperson.

Die HOFER Eigenmarke Zurück zum Ursprung lädt Schulklassen der 5. Schulstufe zum Alpenschule-Wettbewerb 2026. © Alpenschule Tirol/ mit Hilfe von KI generiert

So läuft der Alpenschule-Wettbewerb – kreativ, nachhaltig, praxisnah

Und so funktioniert’s: Jede teilnehmende Klasse entwickelt eine gemeinsame Erfindung für die Landwirtschaft. Diese soll zeigen, wie Menschen, Tiere oder Pflanzen im landwirtschaftlichen Alltag unterstützt werden können. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Auch ungewöhnliche Ideen sind willkommen, sofern ihr Nutzen für die Praxis verständlich erklärt wird. Mögliche Ansätze sind etwa Lösungen zum Energiesparen, zum Bodenschutz oder zur Förderung der Biodiversität. Auch Konzepte für einen respektvollen Umgang mit Tieren sind gefragt. Das Projekt kann verschieden umgesetzt werden – zum Beispiel als Präsentation, Puppenspiel, Theater, Lied oder Bastelidee. Das fertige Ergebnis wird als kreatives Video eingereicht. Der Wettbewerb soll Schüler anregen, spielerisch über die Zukunft der Landwirtschaft nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln. Im Fokus stehen dabei die Werte von Zurück zum Ursprung wie Regionalität, Umwelt- und Naturschutz, Tierwohl, Fairness und Nachhaltigkeit.

Ideen rund um die Landwirtschaft gefragt

Die Bewertung erfolgt durch eine Fachjury aus Experten für Nachhaltigkeit, Kommunikation und Landwirtschaft des Zurück zum Ursprung Teams. Bewertet werden die Idee und ihr Innovationsgrad, der nachvollziehbare Nutzen für die Landwirtschaft, die Verständlichkeit der Erklärung sowie die kreative Umsetzung im Video. Technische Perfektion ist nicht ausschlaggebend – Fantasie, Einsatz und Verständlichkeit bei den Klassenprojekten stehen im Vordergrund.

Als Hauptpreis wird eine Woche Aufenthalt in der Alpenschule Tirol für die gesamte Klasse vergeben, inklusive An- und Abreise sowie Verpflegung. Diese liegt mitten in den Kitzbüheler Alpen und ist auf Naturerlebniswochen für Schulklassen und Gruppen spezialisiert. Die Klassen des zweiten und dritten Platzes erhalten HOFER Gutscheine für gesunde Schuljausen im Wert von 1.000 Euro bzw. 500 Euro.

Projekte können bis 30. April 2026 unter www.zurueckzumursprung.at/alpenschule2026 eingereicht werden.

Die drei Gewinnerklassen werden im Juni verständigt. Mehr Informationen zum Gewinnspiel unter: