Nadie Tomsich schreibt Feuerwehrgeschichte

Nadine Tomsich wurde zur neuen Unterabschnittsfeuerwehrkommandantin gewählt – die erste Frau in dieser Führungsrolle im Bezirk Baden.

Nachdem Brandrat Alexander Richter im September 2025 plötzlich, unerwartet verstorben war und er die Funktion des Abschnittsfeuerwehrkommandanten innehatte, waren Neuwahlen noch in diesem Jahr erforderlich. Dem NÖ Feuerwehrgesetz nach muss innerhalb von 6 Wochen solch eine Wahl/Neubesetzung stattfinden. Josef Szivacz bisherige Abschnittsfeuerwehrkommandant Stellvertreter (FF Unterwaltersdorf) wurde daraufhin zum neunen Abschnittskommandant im Feuerwehrabschnitt Ebreichsdorf gewählt und Wolfgang Rieck von der FF Reisenberg zu seinem Stellvertreter. Dieser hatte bislang die Funktion der Unterabschnittskommandanten im Unterabschnitt 4 inne. Somit musste nun auch noch diese Funktion im Abschnittsfeuerwehrkommando Ebreichsdorf neu besetzt werden.

Am Mittwoch dem 10. Dezember 2025 fand nun hierfür die Wahl im Feuerwehrunterabschnitt 4 Ebreichsdorf statt, bestehend aus den fünf Feuerwehren FF Mitterndor/Fischa, FF Reisenberg, FF Seibersdorf, BTF AIT (Austrian Institute of Technology) und der FF Deutsch-Brodersdorf.

Dabei wurde OBI Nadine Tomsich von der FF Mitterndorf/Fischa einstimmig in die Funktion des Unterabschnittsfeuerwehrkommandant gewählt. Mit ihrer Wahl hat sie nun nicht nur im Feuerwehrabschnitt Ebreichsdorf Geschichte geschrieben, sondern auch im ganzen Feuerwehrbezirk BADEN mit seinen 69 Feuerwehren. Denn bislang waren immer nur Männer ins solch einer Funktion.

Die 35-jährie Nadine hat damit bewiesen, auch als Frau bei der Feuerwehr eine beindruckende Karriere hinlegen zu können. Sie ist vor 23 Jahren am 01.02.2002 bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitterndorf an der Fischa, als einer der Gründungsmitglieder der Feuerwehrjugend, beigetreten. Auch als sie im Februar 2005 in den Aktivstand überstellt wurde, war und ist sie weiterhin mit der Feuerwehrjugend stark verbunden.

Ihr bisheriger Werdegang:

• 2006-2010 - Gehilfe des Feuerwehr-Jugendbetreuers• 2010-2022 - Feuerwehr-Jugendbetreuerin• 2011-2021 - zusätzlich Sachbearbeiterin Feuerwehrgeschichte• 2015-2021 - Funktion Gruppenkommandant• seit 05/2019 - Abschnittssachbearbeiterin Feuerwehrjugend AFKDO Ebreichsdorf• seit 01/2021 - 1. Feuerwehr Kommandant Stv.• seit 05/2024 - Bewerterin beim Feuerwehrjugendlandeslager• seit 12/2025 - Funktion Unterabschnittsfeuerwehrkommandant„Wir sind stolz, mit Nadine Tomsich eine engagierte und kompetente Führungskraft für den Bezirk BADEN gewonnen zu haben und wünschen ihr viel Erfolg!“Sie trägt aufgrund ihrer neuen Funktion künftig den Dienstgrad Hauptbrandinspektor (HBI).