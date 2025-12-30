Völliges Chaos im Euro-Tunnel: Gestrandete Passagiere verzweifeln

Silvesterpläne geplatzt - großer Unmut für Passagiere, die ihre Reise durch den Ärmelkanal angetreten haben oder noch reisen wollten. Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr unter dem Ärmelkanal am Dienstag bis auf weiteres eingestellt worden.

Der Grund: Ein Autozug war durch den Stromausfall liegengeblieben, hieß es in einer Mitteilung des Zug-Betreibers Eurostar. Daher sei der Tunnel gesperrt. Man habe keine andere Wahl gehabt, als alle Verbindungen auszusetzen.

Längster Unterwassertunnel der Welt

Der Eurotunnel ist ein 50,45 km langer Eisenbahntunnel zwischen Folkestone in Kent (Vereinigtes Königreich) und Coquelles nahe Calais (Franreich). Mit einem Streckenanteil von 38 km unter der Straße von Dover ist er der längste Unterwassertunnel der Welt.

Massive Kommunikationsprobleme sorgen für Ärger

Fahrgäste posteten wütende Updates via Twitter, ein User schrieb: Ich sehe, dass @eurostar ihr legendäres Kommunikationsniveau beibehalten. Nachrichtenagenturen wird mitgeteilt, dass alle Züge heute ausfallen. Weder per SMS noch über Twitter wird den Fahrgästen etwas mitgeteilt. Ich erhielt heute Morgen eine SMS mit der Aufforderung zur Umbuchung, aber es waren keine Züge mehr verfügbar. Die Kommunikation ist wirklich miserabel."

Eine weitere Userin berichtet vor Ort: "Unglaubliche Szenen in St. Pancras. Niemand kann etwas dafür, dass die Züge ausfallen, aber… das Personal versucht, Informationen durchzugeben, und niemand kann es verstehen. Ein Mann hat ein winziges Megafon. Minimale Informationen, winzige Anzeigetafel, keine Schilder, die auf die Warteschlange hinweisen, keine Textnachrichten. Absolutes Chaos. So sollte es nicht sein."

Nur eine Strecke funktioniert

Zwischenzeitlich hieß es der Betrieb werde nach einer teilweisen Öffnung des Tunnels wieder aufgenommen. Das Problem mit der Oberleitung bestehe aber weiterhin. "Da aktuell nur eine Strecke im Tunnelbetrieb zur Verfügung steht, ist auch nach Wiederaufnahme des Verkehrs weiterhin mit Verspätungen und verlängerten Fahrzeiten zu rechnen", hieß es in der Eurostar-Mitteilung. Daher empfahl das Unternehmen, die Reisepläne zu ändern. Wer auf bereits gestrichene Verbindungen gebucht war, solle nicht anreisen. "Auch wenn die Ursache der Störung außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, bedauern wir die heutigen Beeinträchtigungen sehr."

Betroffene verzweifelt, Probleme bei Umbuchungen

Betroffene können laut Eurostar ihre Verbindungen kostenlos umbuchen, ihr Ticket gegen einen Gutschein eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen. Gestrandeten Passagieren wurde die Erstattung von Übernachtungskosten und anderen Auslagen in Aussicht gestellt. Doch für viele dürfte das ein schwacher Trost sein. Die BBC sprach etwa mit Reisenden, die vergeblich versucht hatten, Flugtickets zu bekommen.

Auch der Autozug-Betreiber Le Shuttle teilte mit, der Betrieb werde am Nachmittag schrittweise wieder aufgenommen. Zuvor war es auch an den Terminals auf beiden Seiten des Ärmelkanals zum Stillstand gekommen.

Hunderte stranden in London und Paris

Eurostar hatte alle seine Kunden bereits am Morgen dringend dazu aufgerufen, ihre Reisen zu verschieben. Zunächst waren auf der Webseite noch etliche Verbindungen als geplant oder lediglich verspätet angezeigt worden. Später waren fast alle Züge gestrichen.

Eurostar betreibt Hochgeschwindigkeits-Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrer zwischen dem französischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen.

Auf Fotos waren Hunderten Menschen zu sehen, die sich im Wartebereich am Londoner Bahnhof St. Pancras in London aufhielten und vergeblich auf ihren Zug warteten. Der britische Bahnbetreiber LNER teilte laut PA mit, in St. Pancras gestrandete Fahrgäste könnten kostenlos wieder nach Hause fahren. Auch am Pariser Gare du Nord kamen ebenfalls viele Reisende nicht weiter.

Silvesterpläne zerstört

Für viele brachen durch die Störung die Silvesterpläne zusammen. Eine Familie aus Nigeria wollte etwa von London nach Paris fahren und hatte neben einer Bootsfahrt auf der Seine auch einen Ausflug nach Disneyland und Hotelübernachtungen für neun Personen gebucht und bereits bezahlt. "Um es kurz zu sagen, es ist ein Desaster", sagte Familienvater Charles Nduka-Eze der britischen Nachrichtenagentur PA. Die 33-jährige Ruby Sleigh wollte nach Brüssel fahren, um Silvester und den Jahreswechsel mit ihrem Freund zu verbringen, der in Deutschland lebt. "Ich habe mich schon lange darauf gefreut, deswegen war das super-frustrierend", sagte Sleigh PA zufolge.

"Wir verlieren all unsere Airbnb-Buchungen, Museumsreservierungen und die Anzahlung für ein Restaurant", sagte eine Frau der französischen Zeitung "Le Parisien" am Pariser Gare du Nord. "Alle Züge für morgen sind ausgebucht", sagte eine andere Frau dem "Parisien" zufolge und fügte hinzu: "Wir bekommen nichts mehr vor dem 1. Januar!"

Direkte Verbindungen nach Frankfurt und Genf geplant

Der rund 50,45 Kilometer lange Eurotunnel wurde 1994 in Betrieb genommen und verbindet Großbritannien mit dem europäischen Festland. Der nach Angaben von Eurostar längste Unterwassertunnel der Welt verläuft zwischen Calais in Nordfrankreich und Folkestone im Süden von Großbritannien. Er besteht aus drei separaten Tunnelröhren, je einer für jede Richtung und einem Service-Tunnel. Mit Autos kann der Tunnel nicht befahren werden.

Direktverbindungen nach Deutschland gibt es bisher nicht. Erst vor Kurzem hatte Eurostar aber angekündigt, sein Streckennetz auszuweiten und direkte Verbindungen von London nach Frankfurt und Genf anbieten zu wollen.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahrzehnts 30 Millionen Fahrgäste pro Jahr zu befördern und dafür eine ganze Flotte von Doppeldecker-Zügen vom französischen Hersteller Alstom bestellt. Die neuen, 200 Meter langen Züge haben eine Kapazität von 540 Sitzplätzen - 20 Prozent mehr als die bisherigen. Sie sollen von 2031 an in Betrieb genommen werden.