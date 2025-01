Nestlé investiert 675 Mio. Dollar in Getränkefabrik

Nestlé hat eine neue Getränkefabrik und ein Vertriebszentrum im US-Bundesstaat Arizona eröffnet.

In das Werk in Glendale seien über 675 Mio. US-Dollar (641 Mio. Euro) investiert worden, gab der Nahrungsmittelhersteller am Dienstag bekannt.

Der neue Standort sei die 20. Nahrungsmittel- und Getränkefabrik von Nestlé USA, das in den letzten Jahren mehr als 3 Mrd. Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den USA investiert habe, hieß es in der Mitteilung.

Kaffeerahm und Kaffeerahmpulver

In der neuen Anlage sollen unter anderem Kaffeerahm und Kaffeerahmpulver für mehrere Nestlé-Marken wie Coffee-Mate oder Starbucks hergestellt werden. Die Anlage sei 630.000 Quadratmeter groß und schaffe 300 Arbeitsplätze in Glendale.