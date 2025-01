Elon Musk: Tesla-Fahrer distanzieren sich mit Stickern

Tesla-Käufer kleben Sticker auf ihr Auto - aus Angst vor Vandalismus.

Seit seiner Unterstützung von Donald Trump und Kontroversen rund um einen mutmaßlichen Hitler-Gruß sowie grenzwertige Auftritte in der Öffentlichkeit wollen sich immer mehr Teslafahrer von Musk abgrenzen.

Dabei sollen Sticker helfen. Angst vor Musk-Feinden, die ihre Wut an Tesla-Autos ablassen, spielt auch mit. Bereits jetzt gehen Bilder von Anti-Musk-Stickern auf Teslas viral.

Tesla-Käufer kleben Sticker auf ihr Auto - aus Angst vor Vandalismus. © x ×

Musk ist auch bei Banken nicht mehr gern gesehen. US-Großbanken bereiten sich Insidern zufolge darauf vor, einen Teil der Kredite an den Milliardär (für den Kauf der Social-Media-Plattform Twitter, umbenannt in X) loszuschlagen. Banker von Morgan Stanley hätten bereits Investoren vor dem für nächste Woche geplanten Verkauf von Darlehen in Höhe von bis zu drei Milliarden Dollar (2,86 Mrd. Euro) kontaktiert, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Musk hatte Twitter im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und in "X" umbenannt. Den Großteil der Summe besorgte er sich über den Verkauf von Aktien des von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla. Zugleich bekam er Kredite von sieben Banken, darunter von Top-Adressen wie Morgan Stanley und der Bank of America.