Brisantes Treffen: Schnappt uns Dortmund Teamchef Rangnick weg?

Schnappt ein deutscher Bundesligist dem ÖFB den Teamchef weg?

Nein zum FC Bayern, ja zu Borussia Dortmund? Im vergangenen Jahr machte sich Rekordmeister Bayern auf die endlos lang erscheinende Suche nach einem Nachfolger für Coach Thomas Tuchel, nahm dabei auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ins Visier. Der 66-Jährige entschied sich damals allerdings der österreichischen Nationalmannschaft treu zu bleiben. Jetzt könnte es doch zu einem Wechsel in die deutsche Bundesliga kommen. Doch nicht etwa nach München, sondern etwas weiter nördlich. Denn in Dortmund braucht es einen Helden, der den BVB wieder auf Kurs bringt.

Geheimtreffen zwischen BVB-Bossen und Rangnick

Dieser Retter in der Not soll wohl Rangnick werden. Vor einer Woche entließ man Trainer Nuri Sahin, nachdem es in der Liga nur noch bergabwärts zu gehen schien. Interimistisch sprang derweil U19-Coach Mike Tullberg an der Seitenlinie ein, während sich die BVB-Bosse Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken auf Nachfolger-Suche machten. Die Reise führte die beiden schließlich nach Österreich.

Laut Sky-Informationen fand hier ein geheimes Treffen mit Rangnick statt. Der Deutsche solle bei Dortmund bis zum Sommer wieder für Aufschwung sorgen um den aktuellen Platz elf in der Tabelle wieder weit hinter sich liegen zu lassen. Allerdings läuft der Vertrag des Ex-ManUnited-Trainers bis Jahresende, im Falle einer erfolgreichen WM-Qualifikation sogar bis zum Ende des Turniers 2026. Laut Sky tendiert Rangnick eher zu eine Absage - der ÖFB könnte also nochmal Glück gehabt haben.