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Extra Geld

120 Euro Zuschuss zum Schulstart sichern

Mehrere Kinder mit Schulranzen laufen durch einen hellen Schulflur.
© Getty Images/Westend61
Viele Familien können sich zum Schulbeginn 120 Euro Schulstartgeld sichern. Wer die finanzielle Unterstützung erhalten möchte, muss jedoch selbst aktiv werden.
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Seit Anfang September steht im Burgenland eine eigenständige Landesförderung zur Verfügung. Erziehungsberechtigte erhalten für Kinder, die erstmals eine Volksschule, Sonderschule oder Vorschulstufe besuchen, eine einmalige Auszahlung in Höhe von 120 Euro. Diese Hilfe ist ausdrücklich nicht mit dem Schulstartgeld des Bundes zu verwechseln, das bereits im August gemeinsam mit der Familienbeihilfe überwiesen wurde.

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Keine Einkommensgrenze beim Schulstartgeld

Die finanzielle Hilfe soll die zusätzlichen Belastungen abfedern, die durch den Schuleintritt entstehen, berichtet das Portal "finanz.at". Zu Schulbeginn fallen regelmäßig Kosten für Schulsachen, Hefte, Taschen, Bekleidung und weitere notwendige Anschaffungen an. Ein wesentlicher Aspekt dieser Maßnahme ist, dass das Einkommen der Familie keine Rolle spielt. Somit haben auch Haushalte mit mittleren oder höheren Einkommen Anspruch auf die 120 Euro, sofern die Grundvoraussetzungen erfüllt sind.

Antrag auf Schulstartgeld rechtzeitig stellen

Eine automatische Überweisung des Geldes erfolgt allerdings nicht. Um die Förderung zu beziehen, muss innerhalb der vorgegebenen Frist eigenständig ein Antrag eingereicht werden.

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