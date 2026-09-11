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Duell um ÖBB-Chefposten

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Mann im Anzug spricht bei einer ÖBB-Pressekonferenz, im Hintergrund ein Zug und rotes Plakat.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Die Ausschreibung für den CEO-Posten der ÖBB ist gestartet - und damit das Rennen um den wichtigsten Bahnposten in Österreich. Wer gute Chancen hätte.
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Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bekommen einen neuen Boss. Die Bahn sucht jetzt eine Nachfolge für ihren langjährigen Konzernchef Andreas Matthä. Seine Funktionsperiode endet am 30. Juni 2027 nach elf Jahren an der Konzernspitze. Zudem erweitern die ÖBB ihr Vorstandsteam im Zuge der angekündigten Strukturreform um die Position eines Chief Operating Officer (COO). Die Bewerbungsfrist für beide Vorstandsposten läuft bis zum 12. Oktober 2026, wie die ÖBB am Freitag mitteilten.

Angelo und Jäger

Als Favoritin für den Posten als CEO gilt Silvia Angelo (56), die bisherige Finanzvorständin der ÖBB-Infrastruktur-AG. Sie geht hohes Risiko und hat sich nicht erneut für den Infrastruktur-Vorstandsposten beworben.

Auch Julian Jäger (54), derzeit Vorstandsdirektor beim Flughafen Wien, werden gute Chancen nachgesagt, falls er sich für eine Bewerbung entscheiden sollte, wie oe24 aus Insider-Kreisen erfahren hat.

Das Zünglein an der Wage für das rote ÖBB-Ticket ist SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke.

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Für die Position des Vorstandschefs suchen die ÖBB Führungspersönlichkeiten mit mehrjähriger Praxis in einem Mobilitätsunternehmen, wirtschaftlicher Kompetenz sowie internationaler Expertise. Bis Jahresende soll die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten feststehen. Neben dem CEO und der Finanzvorständin (CFO) Manuela Waldner, deren Funktionsperiode bis Juni 2028 läuft, soll künftig ein COO die Steuerung der Bahn-Produktion vom Fahrplan bis zur Zugbereitstellung sowie das IT-Management übernehmen.

Strukturreform und geordnete Übergabe

Aufsichtsratspräsidentin Brigitte Ederer begründete die Vorstandspläne mit anstehenden Herausforderungen sowie der laufenden Strukturreform des Konzerns. "Die ÖBB stehen vor großen Herausforderungen wie steigenden Fahrgastzahlen, Netzbelastung oder dem großen Thema der Künstlichen Intelligenz." Deshalb wolle man die Funktion der Holding im Konzern stärken. CEO Matthä habe mit dieser Transformation bereits begonnen. "Wir schreiben die neuen Positionen zeitgerecht aus, so kann er die neuen Strukturen noch gemeinsam mit seiner Nachfolge in weiteren Schritten auf den Weg bringen und eine Übergabe sichern", so Ederer.

Matthä führt die ÖBB seit 2016. Sein Vertrag war im Dezember 2025 bis Ende Juni 2027 verlängert worden. Seit Anfang 2026 hat er zusätzlich den Aufsichtsratsvorsitz der ÖBB-Infrastruktur AG inne.

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