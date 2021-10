Alabas Liebes-Show

Seit über drei Jahren ist Shalimar Heppner die Frau an der Seite von David Alaba.

Süß. Es war im Oktober 2018, als David Alaba seine neue Liebe Shalimar Heppner der Öffentlichkeit präsentierte. Ein Jahr später erblickte sein Sohn das Licht der Welt. Nur eine Hochzeit fehlt noch, um das Familien-Glück perfekt zu machen. Doch bis dahin lässt der Real-Madrid-Star seine Fans via Instagram an seiner Liebe teilhaben.



So postete er dieser Tage – vermutlich zum gemeinsamen Jubiläum – ein Best-of der Turtel- und Kuschel-Szenen auf Instagram. Dabei sieht man das Paar kuschelnd am Boot, Händchen haltend im Café oder auch beim gemeinsamen Fahrradfahren. Eine wunderschöne Liebes-Erklärung von Alaba an seine Shalimar. shg