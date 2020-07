Wohnsitz-Affäre: Strache postet Fotos mit "lieben Nachbarn"

Das Chaos um HC Straches Wohnsitz reißt nicht ab - Jetzt postete Strache Fotos mit seinen ''lieben Nachbarn'' aus Wien.

Wien. Am Freitag war bekannt geworden, dass Straches Mutter im Sommer 2019 bestritten hatte, dass der Ex-FPÖ-Chef damals in jener Wiener Wohnung lebte, in der er hauptgemeldet ist – oe24 berichtete. Der Bericht verwies auf einen Akt der Casinos-Ermittlungen, wonach Straches Mutter dies erklärt habe. Kurz darauf nahm das Chaos seinen Anfang: Klosterneuburg oder Wien? Wo lebt HC Strache nun eigentlich? - diese Fragen beschäftigten unzählige Politiker & Insider á la Grosz, Nepp & Westenthaler. Nachdem am Samstag bekannt wurde, dass HC Strache alle Fotos, die ihn auf seinem Klosterneuburger Anwesen zeigen, von Social-Media gelöscht hätte, spitzte sich die Wohnsitz-Debatte erneut zu.

Jetzt legte HC Strache nach und postete auf Facebook etliche Fotos, die ihn mit seinen "lieben Nachbarn" im 3. Wiener Gemeindebezirk zeigen sollen. "Heute in meinem Heimatbezirk Wien-Landstraße mit meinen lieben Nachbarn", schrieb der Ex-Vizekanzler zu den veröffentlichten Bildern, die wohl zu erneuten Diskussionen führen werden.

Strache will sich nächste Woche zu Wohnsitz erklären

Heinz-Christian Strache will sich Anfang kommender Woche zu den Vorwürfen rund um seinen Hauptwohnsitz erklären. Er werde "eine entsprechende Darstellung über seinen Rechtsanwalt" abgeben, sagte der Generalsekretär von Straches Liste, Christian Höbart, am Samstag. Die Vorwürfe seien "ohne Inhalt".