150 Millionen! So kassiert Bayern in der Champions League ab

Der FC Bayern München spielt sich in der Champions League nicht nur ins Halbfinale – auch finanziell zahlt sich der Lauf voll aus. Insgesamt sind Einnahmen von deutlich über 150 Millionen Euro möglich.Der Erfolg auf dem Platz wirkt sich damit direkt auf die Bilanz aus.

Wie das Fachmagazin Kicker vorrechnet, hat sich der bisherige Champions-League-Auftritt für die Münchner bereits bezahlt gemacht. Allein die fixen Prämien aus Teilnahme, Siegen und dem Weiterkommen summieren sich auf über 83 Millionen Euro.

Mit dem Halbfinaleinzug kamen zuletzt noch einmal 15 Millionen Euro dazu. Diese Einnahmen sind garantiert – unabhängig davon, wie die Saison weiterläuft.

Über 40 Millionen Euro zusätzlich

Dazu kommt die sogenannte Wertprämie der UEFA. Sie hängt vom Klub-Koeffizienten und dem TV-Markt ab und liegt für Bayern auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Rund 43,897 Millionen Euro fließen dadurch zusätzlich.

Damit stehen die Münchner aktuell bereits bei rund 130 Millionen Euro – ohne Ticketverkäufe aus den Heimspielen.

Halbfinale als finanzieller Schlüssel

Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist dieser Betrag entscheidend. Ohne das Weiterkommen wäre es für die Bayern schwierig geworden, einen Verlust im Geschäftsjahr zu vermeiden. Durch den Einzug ins Halbfinale rückt nun zumindest eine „schwarze Null“, möglicherweise sogar ein kleiner Gewinn, in greifbare Nähe.

Der sportliche Erfolg hat damit unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stabilität des Klubs.

Weitere Millionen in Reichweite

Das Duell mit Paris Saint-Germain bietet zusätzliches Potenzial. Ein Finaleinzug würde weitere 18,5 Millionen Euro bringen. Kommt es sogar zum Titelgewinn, legt die UEFA noch einmal 6,5 Millionen Euro drauf. Dazu kommen Einnahmen aus dem UEFA-Supercup: Der Sieger erhält rund fünf Millionen Euro, der Verlierer vier.

Insgesamt sind so noch einmal rund 30 Millionen Euro möglich.

Deutlich mehr als im Vorjahr

Schon jetzt ist absehbar, dass die Bayern ihre Einnahmen aus der Vorsaison deutlich übertreffen. Damals lag der CL-Ertrag bei rund 105,865 Millionen Euro. Mit einem weiteren erfolgreichen Verlauf könnte der deutsche Rekordmeister, der sich am Sonntag vorzeitig den 35. Titel in der Bundesliga sichern kann, diese Marke klar überbieten – und sich finanziell deutlich besser aufstellen.

So setzt sich die Summe zusammen:

18,62 Mio. € Teilnahme

14,7 Mio. € für sieben Siege

9,625 Mio. € UEFA-Ranking

2 Mio. € Top-8-Bonus

11 Mio. € Achtelfinale

12,5 Mio. € Viertelfinale

15 Mio. € Halbfinale

83,445 Mio. € fix

43,897 Mio. € aus TV-Geldern und Koeffizienten

rund 130 Mio. € aktuell

Möglich zusätzlich:

18,5 Mio. € Finale

6,5 Mio. € Titel

4–5 Mio. € Supercup

insgesamt über 150 Mio. € möglich