Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Neuer-Entscheidung steht bevor: Bayern plant schon mit nächstem Torwart-Deal
© Getty

Vertrag

Neuer-Entscheidung steht bevor: Bayern plant schon mit nächstem Torwart-Deal

15.04.26, 14:16
Teilen

Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Laut einem Bericht der Sport Bild tendiert der Bayern-Kapitän zu einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Eine Entscheidung könnte schon bald fallen. 

Der Vertrag des 40-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. In den vergangenen Monaten wurde intensiv über seine Zukunft spekuliert. Nun berichtet die „Sport Bild“, dass sich Neuer ein weiteres Jahr beim Rekordmeister vorstellen kann. Voraussetzung dafür: Der Routinier bleibt fit.

Eine Verlängerung gilt demnach als wahrscheinlich. 

Mehr Spiele für Urbig?

Die mögliche Vertragsverlängerung hätte auch Folgen für Jonas Urbig. Laut „Sport Bild“ plant der Klub, dem 22-Jährigen künftig mehr Einsatzzeit zu geben. Konkret soll der U21-Teamtorhüter in der kommenden Saison auf rund 20 Spiele kommen. Bereits aktuell sammelt Urbig regelmäßig Minuten – in dieser Saison hält er bei 14 Einsätzen. 

Neuer will bald Klarheit

Neuer selbst kündigte zuletzt eine zeitnahe Entscheidung an. Im Interview mit DAZN sagte der Bayern-Kapitän: „Mir ist schon bewusst, dass es vielleicht meine letzte Saison sein könnte.“

Und weiter: „Aber im Grunde genommen möchte ich mir auch nicht mehr zu viel Zeit lassen. Entscheidend ist, dass ich mit meiner eigenen Situation noch nicht zu einhundert Prozent im Reinen bin, wie es jetzt weitergeht.“ 

Fokus liegt auf Bayern

Trotz aller Spekulationen stellt Neuer klar, worauf es ihm ankommt: „Mein Fokus liegt ganz klar auf dem FC Bayern.“ Eine Rückkehr ins Nationalteam ist für ihn aktuell kein Thema mehr:„Die Mannschaft vertraut unseren Torhütern beim DFB, und ich habe mein Statement dazu abgegeben – da gibt es nicht mehr viel zu sagen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen