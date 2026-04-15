Neuer-Entscheidung steht bevor: Bayern plant schon mit nächstem Torwart-Deal

Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Laut einem Bericht der Sport Bild tendiert der Bayern-Kapitän zu einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Eine Entscheidung könnte schon bald fallen.

Der Vertrag des 40-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. In den vergangenen Monaten wurde intensiv über seine Zukunft spekuliert. Nun berichtet die „Sport Bild“, dass sich Neuer ein weiteres Jahr beim Rekordmeister vorstellen kann. Voraussetzung dafür: Der Routinier bleibt fit.

Eine Verlängerung gilt demnach als wahrscheinlich.

Mehr Spiele für Urbig?

Die mögliche Vertragsverlängerung hätte auch Folgen für Jonas Urbig. Laut „Sport Bild“ plant der Klub, dem 22-Jährigen künftig mehr Einsatzzeit zu geben. Konkret soll der U21-Teamtorhüter in der kommenden Saison auf rund 20 Spiele kommen. Bereits aktuell sammelt Urbig regelmäßig Minuten – in dieser Saison hält er bei 14 Einsätzen.

Neuer will bald Klarheit

Neuer selbst kündigte zuletzt eine zeitnahe Entscheidung an. Im Interview mit DAZN sagte der Bayern-Kapitän: „Mir ist schon bewusst, dass es vielleicht meine letzte Saison sein könnte.“

Und weiter: „Aber im Grunde genommen möchte ich mir auch nicht mehr zu viel Zeit lassen. Entscheidend ist, dass ich mit meiner eigenen Situation noch nicht zu einhundert Prozent im Reinen bin, wie es jetzt weitergeht.“

Fokus liegt auf Bayern

Trotz aller Spekulationen stellt Neuer klar, worauf es ihm ankommt: „Mein Fokus liegt ganz klar auf dem FC Bayern.“ Eine Rückkehr ins Nationalteam ist für ihn aktuell kein Thema mehr:„Die Mannschaft vertraut unseren Torhütern beim DFB, und ich habe mein Statement dazu abgegeben – da gibt es nicht mehr viel zu sagen.“