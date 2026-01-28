Traum-Halbfinale steht: Sinner dominiert Shelton – jetzt wartet Djokovic

Melbourne bekommt sein Wunsch-Duell! Titelverteidiger Jannik Sinner stürmt mit einer Machtdemonstration ins Halbfinale der Australian Open – und trifft nun auf Novak Djokovic.

Der Weltranglisten-Zweite ließ Ben Shelton beim 6:3, 6:4, 6:4 nicht den Hauch einer Chance. 2:23 Stunden kontrollierte Sinner das Geschehen in der Rod Laver Arena, spielte druckvoll, präzise und vor allem nervenstark. Shelton fand gegen das Tempo und die Tiefe des Italieners kaum Mittel, streute zu viele einfache Fehler ein und ließ seine wenigen Breakmöglichkeiten ungenutzt.

Sinner: »Das sind Momente, für die man trainiert«

Sinner hingegen blieb cool, servierte stark und nutzte eiskalt seinen zweiten Matchball. Der neunte Sieg in Serie gegen Shelton – erneut ohne Satzverlust. Eine klare Ansage Richtung Konkurrenz. „Ich bin sehr happy über meine heutige Leistung“, sagte Sinner danach – wohl wissend, dass jetzt die ganz große Prüfung folgt. „Wir wissen alle, welche Herausforderung mich erwartet. Das sind die Momente, für die man trainiert und morgens aufsteht.“ Denn im Halbfinale wartet jetzt Novak Djokovic (ATP-4.).

© Getty

Der 24-malige Grand-Slam-Sieger hatte zuvor von der verletzungsbedingten Aufgabe Lorenzo Musettis profitiert. Der Italiener führte bereits mit 6:4, 6:3, 1:3, als er aufgeben musste – Djokovic stand plötzlich wieder einmal in der Vorschlussrunde von Melbourne. Und trotzdem: Die jüngste Vergangenheit spricht für Sinner. Im direkten Vergleich führt er 6:4, die letzten fünf Duelle gewann allesamt der Südtiroler. Generell ist Sinner in Melbourne seit 19 Spielen ungeschlagen. Doch Respekt ist dennoch reichlich vorhanden. „Wir haben Glück, dass Novak in diesem Alter immer noch unglaubliches Tennis spielt“, betonte Sinner.

Zweites Semifinale steigt zwischen Zverev & Alacaraz

Für den Titelverteidiger geht es um mehr als nur das Finale. Er könnte als erst fünfter Profi in der Open Era dreimal in Melbourne triumphieren – und sich endgültig in eine Reihe mit Djokovic, Federer, Agassi und Wilander stellen. Zudem winkt der dritte Titel in Serie am Yarra River.

© Getty

Auch im zweiten Halbfinale kommt es zum Kracher: Alexander Zverev (ATP-3.) trifft auf Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Die Top Vier der Welt sind unter sich – Tennis auf absolutem Top-Niveau. Das Traum-Halbfinale ist angerichtet.