TV-Hammer: Raab fliegt aus der Primetime

Stefan Raab (59) kehrt zu seinen Wurzeln zurück.

Das TV-Comeback von Stefan Raab verlief bisher noch nicht nach Wunsch. Die Quoten sind eher schlecht, die Kritiken oftmals vernichtend. Nun soll mit der „Stefan Raab Show“ der Turnaround geschafft werden.

Wie die BILD berichtet, wird die neue Show aber nicht zur Primetime ausgestrahlt, sondern erst deutlich später am Abend. Ab dem 10. Februar läuft „Die Stefan Raab Show“ donnerstags um 23:15 Uhr im linearen Fernsehen – also in der Late-Night-Zone, nachdem der bisherige Mittwoch-Primetime-Slot verlassen wird. Zusätzlich soll es eine weitere Ausgabe pro Woche geben, die allerdings ausschließlich bei RTL+ gestreamt wird. Diese zusätzlichen Folgen sind für dienstags um 22 Uhr geplant.

Letzt Chance für Raab?

Die Entscheidung, die Sendung in die späte Sendezeit zu verlegen, dürfte mehrere Gründe haben: Zum einen sind die Erwartungen an eine klassische Primetime-Blockbuster-Show nach Raabs Comeback hoch – und so soll die Show in einem Format gefunden werden, das besser zu ihrem Stil passt. Zum anderen zeigen aktuelle Einschalttrendanalysen, dass Raabs Publikum besonders in den späteren Stunden aktiv ist, was die Verlegung logisch erscheinen lässt.

Für Fans ist diese Änderung ein zweischneidiges Schwert: Einerseits wird „Die Stefan Raab Show“ weiterhin regelmäßig im TV zu sehen sein, andererseits bedeutet die späte Uhrzeit, dass sie nicht mehr im klassischen Hauptabend-Programm landet. Durch die zusätzlichen Folgen bei RTL+ sollen aber gerade Streaming-Affine Zuschauer angesprochen werden.