Pietro Lombardi spricht über "nächtliche Eskalation" bei Oliver Pocher

Oliver Pocher startet erneut mit einem neuen Podcast. In „Die Pochers! Frisch recycelt!“ spricht der Comedian nun gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Pietro Lombardi über sein Leben – inklusive WG-Alltag, gescheiterter Beziehungen und einer nächtliche Eskalation.

Nach dem überraschenden Ausstieg von Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden übernimmt Pietro Lombardi den Platz an Pochers Seite. Laut Pocher scheiterte die Zusammenarbeit mit Sandy an neuen Vertragsverhandlungen, woraufhin sie das Ende des Podcasts erklärte. Pocher und Lombardi verbindet eine rund 15-jährige Freundschaft. Beide blicken auf gescheiterte Beziehungen zurück und sind Väter von insgesamt acht Kindern. Aktuell wohnen sie sogar zusammen: Pietro lebt in einer ausgebauten Kellerwohnung im Haus des Comedians in Köln.

Pietro Lombardi und Oliver Pocher © Getty

Im Podcast berichtet Lombardi, dass Besucher vom großen Anwesen beeindruckt seien. Er scherzt jedoch, dass es für ihn "an der Haupttür vorbei die Treppe runter" gehe und stellt klar: "Hier lebe ich. Damit habe ich nichts zu tun." Der gemeinsame Wohnalltag ist das Ergebnis eines ungewöhnlichen Tauschs. Nachdem Pocher 2021 nach der Flutkatastrophe bei Pietro unterkommen konnte, revanchierte er sich 2025 nach Pietros Trennung von Laura Maria Rypa. Das Haus, in dem Pietro zuvor lebte, wurde später von Pochers Ex Alessandra Meyer-Wölden und ihrem Partner bezogen.

Nächtlicher Zwischenfall

© getty

In der ersten Podcast-Folge schildert Lombardi eine "nächtliche Eskalation", als er gegen zwei Uhr nachts laute Geräusche aus dem Keller hörte. Verantwortlich waren Pochers 14-jährige Zwillingssöhne. Nach Rücksprache mit dem Oli ging Lombardi bei der lautstarken Auseinandersetzung dazuwischen und bat die Teenager um Ruhe – mit Erfolg.

Pocher zeigt sich dankbar für die Unterstützung seines Freundes. Beide betonen, dass ihre WG auch mit den Kindern gut funktioniere, da diese altersmäßig nah beieinanderliegen. Weitere Anekdoten aus ihrem Alltag kündigen sie bereits an.