Speed-Frauen eröffnen in Sölden - Julia Scheib jagt RTL-Podest

Der alpine Ski-Weltcup startet in Sölden mit dem Riesentorlauf der Frauen. Die verletzte Topfavoritin Federica Brignone fehlt - eine Chance für die ÖSV-Athletinnen. Julia Scheib will an ihren Podestplatz vom Vorjahr anknüpfen.

Am Samstag (10.00 & 13.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) startet der alpine Ski-Weltcup traditionell mit dem Riesentorlauf der Frauen in Sölden. Die große Abwesende ist die verletzte RTL-Weltmeisterin Federica Brignone, was das Feld öffnet. Julia Scheib, die im Vorjahr überraschend Dritte wurde, peilt erneut die Top fünf an: "Top fünf ist bei dem Starterfeld immer super."

ÖSV-Frauen mit gemischten Gefühlen

Scheib warnt jedoch vor zu großen Erwartungen: "In einem Jahr ändert sich einiges. Von dem her ist das Gefühl her vom letzten Jahr nicht mehr so da." Hinter der Steirerin sollen Stephanie Brunner und Katharina Liensberger möglichst weit nach vorne kommen. Brunner musste wegen eines Hämatoms zwei Wochen pausieren und gesteht: "Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo ich jetzt stehe."

Robinson als klare Favoritin

In Brignones Abwesenheit gilt die Neuseeländerin Alice Robinson als Top-Kandidatin für den Sieg. Scheib bestätigt: "Sie hat auch eine gute Vorbereitung gehabt in Neuseeland, bei ihr daheim. Das ist auch ein bisschen was anderes, das zehrt auch viel weniger." Auch Sara Hector, Lara Gut-Behrami und Mikaela Shiffrin gehören zum erweiterten Favoritenkreis.

Neue Impulse im ÖSV-Team

Für Schwung im österreichischen Team soll neuer Spartentrainer Martin Sprenger sorgen. Scheib lobt die "Ruhe" des neuen Trainerteams. Der letzte ÖSV-Sieg im Riesentorlauf liegt über neuneinhalb Jahre zurück - Eva-Maria Brem gewann 2016 in Jasna.