Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Julia Scheib RTL
© Gepa

Ski-Weltcup-Start!

Speed-Frauen eröffnen in Sölden - Julia Scheib jagt RTL-Podest

24.10.25, 13:17 | Aktualisiert: 24.10.25, 15:37
Teilen

Der alpine Ski-Weltcup startet in Sölden mit dem Riesentorlauf der Frauen. Die verletzte Topfavoritin Federica Brignone fehlt - eine Chance für die ÖSV-Athletinnen. Julia Scheib will an ihren Podestplatz vom Vorjahr anknüpfen.

Am Samstag (10.00 & 13.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) startet der alpine Ski-Weltcup traditionell mit dem Riesentorlauf der Frauen in Sölden. Die große Abwesende ist die verletzte RTL-Weltmeisterin Federica Brignone, was das Feld öffnet. Julia Scheib, die im Vorjahr überraschend Dritte wurde, peilt erneut die Top fünf an: "Top fünf ist bei dem Starterfeld immer super."

ÖSV-Frauen mit gemischten Gefühlen

Scheib warnt jedoch vor zu großen Erwartungen: "In einem Jahr ändert sich einiges. Von dem her ist das Gefühl her vom letzten Jahr nicht mehr so da." Hinter der Steirerin sollen Stephanie Brunner und Katharina Liensberger möglichst weit nach vorne kommen. Brunner musste wegen eines Hämatoms zwei Wochen pausieren und gesteht: "Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo ich jetzt stehe."

Robinson als klare Favoritin

In Brignones Abwesenheit gilt die Neuseeländerin Alice Robinson als Top-Kandidatin für den Sieg. Scheib bestätigt: "Sie hat auch eine gute Vorbereitung gehabt in Neuseeland, bei ihr daheim. Das ist auch ein bisschen was anderes, das zehrt auch viel weniger." Auch Sara Hector, Lara Gut-Behrami und Mikaela Shiffrin gehören zum erweiterten Favoritenkreis.

Neue Impulse im ÖSV-Team

Für Schwung im österreichischen Team soll neuer Spartentrainer Martin Sprenger sorgen. Scheib lobt die "Ruhe" des neuen Trainerteams. Der letzte ÖSV-Sieg im Riesentorlauf liegt über neuneinhalb Jahre zurück - Eva-Maria Brem gewann 2016 in Jasna.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden