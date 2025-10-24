Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Pinturault
© GEPA

Wegen Sicherheit

Pinturault attackiert die FIS: "Ein Tsunami"

24.10.25, 06:20
Teilen

Alexis Pinturault hat offenbar keine Hoffnung, dass es dem Weltverband FIS gelingen wird, die Sicherheit im alpinen Skisport zu erhöhen 

"Seit 20 Jahren gibt es keine echten Verbesserungen", sagte der nach einem schweren Kitzbühel-Sturz vor seinem Comeback stehende Franzose bei einem Medientermin seines Ausrüsters Head in Sölden. Auf APA-Nachfrage, was passieren müsste, um wesentliche Änderungen auf den Weg zu bringen, meinte Pinturault: "Ein Tsunami im FIS-Vorstand."

Der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 hatte sich im Jänner im Super-G von Kitzbühel einen Bruch am inneren Schienbeinplateau im rechten Knie sowie eine Verletzung am Innenmeniskus zugezogen, konnte das Sommertraining aber normal bestreiten. In seiner neuerlichen Comeback-Saison wird er nur in seiner erfolgreichsten Disziplin, dem Riesentorlauf, an den Start gehen. Es könnte sein letzter Winter im Wettkampfmodus sein, jedenfalls werde er spätestens nach der Saison 2026/27 seine Karriere beenden. "Das ist zu 100 Prozent sicher", sagte Pinturault.

Pinturault
© GEPA

"Ich denke, ich werde keine anderen Disziplinen mehr fahren", betonte der 34-Jährige. "Ich werde nicht mehr viele Jahre dabei sein. Daher macht es für mich nicht wirklich Sinn, so viel Zeit für viele verschiedene Disziplinen zu investieren, wenn ich wahrscheinlich aufhören werde, bevor ich die Früchte ernten kann." Punkto Riesentorlauf werde Pinturault sein "Bestes versuchen, um wieder konkurrenzfähig zu sein". Nach zwei schweren Verletzungen wieder den Anschluss zu finden, sei ziemlich hart.

Neue Maßnahmen von FIS-Seite

Erst in dieser Woche hat der FIS-Vorstand neue Maßnahmen beschlossen, die besonders die alpinen Speed-Disziplinen sicherer machen sollen. Dazu zählen laut einer Aussendung eine detaillierte Prüfung aller weltweit homologierten Trainingsstrecken für die Abfahrt oder die Airbag-Tragepflicht nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training. Zudem soll eine spezielle Arbeitsgruppe unter der Leitung der Chef-Renndirektoren Markus Waldner und Peter Gerdol eingerichtet werden, die weitere Vorschläge entwickeln soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden