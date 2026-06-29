Ofner meistert Auftakt-Hürde in Wimbledon

Sebastian Ofner hat am Montag, dem ersten Tag der All England Tennis Championships in Wimbledon, die zweite Runde erreicht.

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Der 30-jährige Steirer rang den acht Jahre jüngeren Serben Hamad Medjedovic nach 1:2-Satzrückstand in 2:53 Stunden 1:6,6:2,4:6,6:3,6:4 nieder. Ofner, der im Vorjahr an der Church Road in Runde drei ausgeschieden war, trifft nun auf den Polen Hubert Hurkacz. Letzterer schaltete den als Nummer 11 gesetzten Norweger Casper Ruud 6:4,6:2,7:6(7) aus.

Im Anschluss spielt ebenfalls auf Court 8 noch Lilli Tagger gegen die Thailänderin Lanlana Tararudee, unmittelbar danach trifft die als Nummer 27 gesetzte Anastasia Potapova auf die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro.