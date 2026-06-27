Rasen-Klassiker
Zverev gesteht gesundheitliche Probleme vor Wimbledon
Mit der Qualifikation und den ersten Trainingseinheiten hat das legendäre Turnier in London bereits Fahrt aufgenommen. Für die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, verläuft die Vorbereitung heuer allerdings alles andere als ideal. Wie kurz vor dem Auftakt bekannt wurde, leidet der 29-Jährige an einer allergischen Reaktion auf den Rasen.
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Die Symptome machen dem Olympiasieger von 2021 derzeit schwer zu schaffen. Beim Tennis auf höchstem Niveau, wo Millisekunden über Sieg und Niederlage entscheiden, kann eine eingeschränkte Atmung oder Sicht schnell zum entscheidenden Nachteil werden.
"Mir geht's super. Es ist einfach nur ein Problem, dass wir auf Rasen spielen und ich eine Rasenallergie habe", erklärte der Weltranglistenspieler im Vorfeld des Grand-Slam-Turniers.
Medizinisches Team im Einsatz
Das Betreuerteam rund um Zverev versucht nun alles, um die Allergie bis zum ersten Match in den Griff zu bekommen. [PRÜFEN: Information über Medikamente oder Behandlungsmethoden aus der Quelle ergänzen].
Ob Zverev durch die allergische Reaktion tatsächlich auf dem Platz beeinträchtigt sein wird, zeigt sich spätestens bei seinem Erstrunden-Duell. Die eigentliche Bewährungsprobe für den Körper des 29-Jährigen beginnt erst, wenn die Rallyes auf dem heiligen Rasen länger und intensiver werden.
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