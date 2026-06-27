Sportmix
TV
E-Paper
Sport

Rasen-Klassiker

Zverev gesteht gesundheitliche Probleme vor Wimbledon

OR
von
Ein Tennisspieler schlägt mit einem Schläger während eines Trainings auf dem Platz auf.
© EPA
Kurz vor dem Start des wichtigsten Rasenturniers der Welt hat Alexander Zverev mit unerwarteten körperlichen Problemen zu kämpfen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit der Qualifikation und den ersten Trainingseinheiten hat das legendäre Turnier in London bereits Fahrt aufgenommen. Für die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, verläuft die Vorbereitung heuer allerdings alles andere als ideal. Wie kurz vor dem Auftakt bekannt wurde, leidet der 29-Jährige an einer allergischen Reaktion auf den Rasen.

Auch interessant

Saudis bauen "Wüsten-Wimbledon"

Tennis-Knall: Serena Williams ist zurück im Einzel

Ex-Wimbledon-Siegerin vier Jahre gesperrt

Die Symptome machen dem Olympiasieger von 2021 derzeit schwer zu schaffen. Beim Tennis auf höchstem Niveau, wo Millisekunden über Sieg und Niederlage entscheiden, kann eine eingeschränkte Atmung oder Sicht schnell zum entscheidenden Nachteil werden.

"Mir geht's super. Es ist einfach nur ein Problem, dass wir auf Rasen spielen und ich eine Rasenallergie habe", erklärte der Weltranglistenspieler im Vorfeld des Grand-Slam-Turniers.

Medizinisches Team im Einsatz

Das Betreuerteam rund um Zverev versucht nun alles, um die Allergie bis zum ersten Match in den Griff zu bekommen. [PRÜFEN: Information über Medikamente oder Behandlungsmethoden aus der Quelle ergänzen].

LONDON, ENGLAND - JUNE 27: Ground staff prepare the premises before The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on June 27, 2026 in London, England. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)
© Getty Images

Ob Zverev durch die allergische Reaktion tatsächlich auf dem Platz beeinträchtigt sein wird, zeigt sich spätestens bei seinem Erstrunden-Duell. Die eigentliche Bewährungsprobe für den Körper des 29-Jährigen beginnt erst, wenn die Rallyes auf dem heiligen Rasen länger und intensiver werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tennis-Knall: Serena Williams ist zurück im Einzel

Dominik Thiem mit Gesangseinlage: Alexander Zverev im Publikum

Straka bei US Open vorzeitig out

Hitze-Keule: Schock-Aus für Zverev

Clark gewinnt Golf-Krimi bei US Open

Kitzbühel so stark besetzt wie lange nicht

Stark! Vienna Vikings zerlegen London mit 62:10

Schwimmerin bricht mit Umrundung Weltrekord

Zverev gesteht gesundheitliche Probleme vor Wimbledon

Box-Beben um König Usyk