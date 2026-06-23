TV
E-Paper
Sport

Paukenschlag

Ex-Wimbledon-Siegerin vier Jahre gesperrt

Die tschechische Tennisspielerin Marketa Vondrousova
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Die Ex-Wimbledonsiegerin begründete den Vorfall bei der Kontrolle im Dezember 2025 mit einer Angststörung.
OE24 auf Google bevorzugen

Die frühere Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova hat nach einem verweigerten Dopingtest eine Sperre für vier Jahre bis Juni 2030 ausgefasst. Das teilte die Tennis-Integritätsagentur (ITIA) am Montag mit. Die 26-jährige Tschechin, die das Grand-Slam-Turnier in London 2023 gewonnen hatte, hatte Anfang Dezember des Vorjahres einen Dopingfahnder offenkundig nicht in ihre Wohnung gelassen.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Nina Proll legt den Judo-Gürtel an!

Unwetter-Irrsinn: Sogar Schneepflug musste anrücken

Bei dem Vorfall habe Angst ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt. Experten hätten bei ihr eine Angststörung und eine akute Stressreaktion festgestellt, argumentierte Vondrousova später. Sie verwies auch auf die Messerattacke gegen ihre frühere Kollegin Petra Kvitova. Zu Weihnachten 2016 hatte ein Mann, der sich als Handwerker ausgegeben hatte, Kvitova in deren Wohnung angegriffen und verletzt.

Keine "überzeugende Begründung" vorgelegt

Die ITIA erklärte in einer Mitteilung, dass Vondrousova "keine überzeugende Begründung" für ihre Verweigerung vorgelegt habe. Geschäftsführerin Karen Moorhouse meinte: "Unvorhersehbare Kontrollen sind ein unverzichtbares Instrument zum Schutz des sauberen Sports." Seit Mitte Jänner hat Vondrousova kein Turnier mehr bestritten. Sie kann gegen das Urteil noch Berufung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

3:2 - Haaland schießt Norwegen zum Aufstieg

3:0 - Frankreich trotzt Unwetter

"Klares Foulspiel" - Rangnick ärgert sich über VAR

Algerien schlug Jordanien in Österreich-Gruppe

Kolumbien steht gegen DR Kongo vor K.o.-Runde

Kroatien will Mindestziel gegen Panama

Geheimgespräch von ÖFB-Star mit Messi

Auf ÖFB wartet Thrillerfinale um Platz 2

Einen Messi kannst du  nie ganz  ausschalten

Portugal gegen Usbekistan unter Zugszwang