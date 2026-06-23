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Nina Proll legt den Judo-Gürtel an!

Nina Proll
© Instagram
Dass Schauspielerin Nina Proll verbal ordentlich austeilen kann, ist bekannt – nun zeigt dieß Powerfrau auf Instagram, dass sie ihre Gegner ab sofort auch ganz legal auf die Matte legen darf.
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Wer dachte, Nina Proll wirbelt nur auf der Theaterbühne oder vor der Filmkamera Staub auf, hat sich gewaltig geschnitten. Die beliebte Mimin hat klammheimlich eine ganz neue Seite an sich entdeckt und den klassischen Red-Carpet-Look gegen einen waschechten Judo-Anzug (Keikogi) getauscht.

Voller Stolz und mit einer Riesenfreude präsentierte sich die gebürtige Wienerin nun auf ihrer Instagram-Seite mit einem brandneuen Accessoire: dem orangen Gurt.

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Fans im Wurffieber: "Können wir mal kämpfen?"

Das ausgefallene und sportliche Posting der Powerfrau schlug bei ihrer Fangemeinde ein wie ein perfekter Ippon. Binnen kürzester Zeit sammelte der Schnappschuss weit über 1.200 Gefällt-mir-Angaben – die Community zeigte sich ob der neuen sportlichen Facette absolut begeistert. In den Kommentaren ging es dementsprechend rund: Während so mancher männliche Fan mutig (oder wohl eher leichtsinnig) anfragte, ob man denn nicht "mal kämpfen" könne, brachten es andere Follower auf gut Österreichisch auf den Punkt: "Gratuliere, du bist echt a coole Oide", war da voller Hochachtung zu lesen.

Schlagfertige Blondine

Mit dem Erreichen des orangen Gürtels (dem 4. Kyu im Judo) hat sich Nina Proll endgültig aus der Riege der Anfänger herausgearbeitet. Für die Zukunft bedeutet das wohl: Regisseure und Kollegen sollten sich am Set ab jetzt doppelt gut überlegen, ob sie der schlagfertigen Blondine widersprechen wollen. Eines steht jedenfalls fest: Ob mit scharfem Schmäh oder gekonntem Hüftwurf – Nina Proll weiß einfach genau, wie sie ihr Publikum fesselt. Man darf gespannt sein, wann die Powerfrau den nächsten Gürtel ins Visier nimmt.

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