Steckt Prinz Harry in einer Existenzkrise?

Um Prinz Harry wird es immer stiller, um seine Frau Meghan immer lauter. Eine Royal-Expertin beschreibt den momentanen Lebenszustand von Harry sogar als "verloren" und äußert trübe Aussichten für den einstigen Traumprinzen.

Zuletzt fiel Prinz Harry zunehmend mit negativen Schlagzeilen auf, war mitten in einem Rechtsstreit mit US-Gerichten, weil es da unter anderem um seine Drogenvergangenheit ging.

Doch nicht unberechtigterweise fragt man sich mittlerweile - was tut der Prinz eigentlich momentan? Und warum rückt er immer wieder in Meghans Schatten? Die ehemalige Royal-Schönheit aktuell Non-Stop-Action in ihrem Alltag.

Meghan startet voll durch

Denn auch wenn Meghans Netflix-Show bei den Kritiker:innen unten durchfällt, so hat sie mit ihrer Lifestylemarke "As Ever" und dem neuen Podcastprojekt "Confessions of a Female Founder" alle Hände voll zu tun. Sie erreicht Millionen Menschen, ist ständig im Gespräch – und Harry ist irgendwie immer das Anhängsel, zumindest bei öffentlichen Auftritten.

Prinz lässt nichts von sich hören

Doch auch sonst bekommt man von dem Prinzen kaum etwas mit: Nach seinem "Befreiungsschlag" und dem R+Rückzug aus dem Buckingham Palace und seiner Auswanderung in die USA - dachte man, jetzt kann er seine Lebensmission erfüllen. Doch seither scheint der Prinz umherzuirren - er verließ seine alte Charity-Organisation "Sentebale". Zuletzt reiste er für seine kaum bekannte Non-Profit-Organisation "Travalyst" nach China - um eine Rede zu halten. Abgesehen davon - keine Neuigkeiten zu Prrinz Harry.

Die Royal-Expertin geht in ihrem Urteil sogar so weit, dass sie Harry als "verloren in seinem eigenen Leben" bezeichnet.