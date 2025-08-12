Alles zu oe24VIP
Transfer-Beben: FC Bayern will Gianluigi Donnarumma (26)
Als Neuer-Ersatz

Transfer-Beben: FC Bayern will Gianluigi Donnarumma (26)

12.08.25, 11:36
Italiens Star-Keeper soll Manuel Neuer als Nr. 1 der Münchner ablösen. 

Es ist die Torwart-Sensation des Sommers! Gianluigi Donnarumma steht bei Paris Saint-Germain vor dem Aus – und der FC Bayern mischt im Poker um den italienischen Superstar mit.

Aus Kader für Supercup gestrichen

Wie die Gazzetta dello Sport und SportMediaset berichten, hat der 26-Jährige ein Vertragsangebot von PSG abgelehnt. Die Pariser setzten zuletzt mit dem 40-Millionen-Transfer von Lucas Chevalier (LOSC Lille) bereits ein klares Zeichen: Donnarumma ist nicht mehr die Nummer eins. Der Hammer: Für das Supercup-Duell gegen Tottenham wurde der Champions-League-Held von 2024 sogar komplett aus dem Kader gestrichen – laut L’Équipe eine „Ohrfeige“ und der endgültige Bruch zwischen Klub und Keeper.

Neuers letztes Jahr in München

Genau hier kommt der Rekordmeister ins Spiel! Laut Transfer-Insidern zählt der FC Bayern neben Manchester City, Chelsea und Inter Mailand zu den heißen Kandidaten auf eine Verpflichtung. Hintergrund: Manuel Neuer geht in seine letzte Vertragsrunde, Ersatzmann Sven Ulreich ist 37 – und Donnarumma, der mit Italien 2021 Europameister wurde, gilt als einer der wenigen Keeper weltweit, der sofort auf Weltklasse-Niveau liefern kann.

PSG will 30 Millionen

PSG will seinen Star noch vor Vertragsende 2026 abgeben, um eine Ablöse (20–30 Mio. Euro) zu kassieren. Für Bayern könnte das die einmalige Chance sein, die Torwartfrage für die nächsten Jahre zu klären – vorausgesetzt, Donnarumma entscheidet sich für die Bundesliga statt Premier League oder Serie A. Das Goalie-Beben ist da – und München steht mittendrin!

