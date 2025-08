4 Lokal-Verbote nach Abzocke-Streit am Wörthersee

Nachdem er seinem Ärger auf oe24 Luft machte, hagelt es für einen Sportwagen-Händler vier (!) Haus-Verbote

Für hohe Wellen sorgte die oe24-Story diese Woche am wunderschönen Wörthersee. Die Kärntner Idylle wird heuer durch Urlauber-Kritik und Touristen-Flaute getrübt. So seien die Gastronomen unfreundlich, die Preise überteuert - der Ferien-Hotspot, wo einst Udo Jürgens bis Niki Lauda entspannten, steckt wieder einmal in der Krise.

»Gäste bleiben nur 2 bis 4 Tage am See«

Eine Hotelbetreiberin brachte den Stein ins Rollen: "Das Einzige, was hier wächst, sind die Preise", kritisierte sie das mangelnde Angebot. Die Buchungen seien um 30 Prozent eingebrochen, die Lokale leer.

Bei oe24 meldete sich daraufhin eine weitere Unterkunft-Geberin, die mehr Initiative fordert. "Es ist Zeit, die Augen zu öffnen! Die Besucher wollen heute einen Erlebnis-Erkundungsurlaub, und da ist bei uns wenig zu finden. Wir müssen den Gast dazu bewegen, auch länger zu verweilen. Momentan beläuft sich die Aufenthaltsdauer auf 2 bis 4 Tage."

Hausverbot in 4 Lokalen nach Abzocke-Vorwurf

Unternehmer Manfred Böhm löste dann einen Abzocke-Skandal aus: Weil nach der Reservierung vier Plätze leer blieben, musste der Sportwagen-Händler aus NÖ 120 Euro extra zur Rechnung über 700 Euro bezahlen. Nachdem er reklamieren wollte und dabei das Wort "Wappler" fiel, wurde die Runde von einem Security rausgeworfen und Böhm erhielt Lokalverbot. Böhm wandte sich an oe24, sprach zur Causa -nun flatterten ihm weitere Lokalverbote aus Bökers Unternehmens-Umfeld ins Haus. So darf Böhm zukünftig auch nicht im Hubertushof einkehren, der zu Bökers Gruppe gehört. Darüber hinaus wurden Böhm auch Hausverbot in den Hotels Eden Park und Rocket Rooms - beide in Velden -ausgesprochen.

Der Sportwagen-Händler nimmt es mit Humor und wäre bei seinem nächsten Velden-Besuch ohnehin in keines der Lokale mehr eingekehrt. Ob eine derartige Vorgehensweise der Veldener Gastronomen dem ohnehin bereits angeschlagenen Tourismus am Wörthersee förderlich ist, darf man eher bezweifeln.

Auf oe24. TV sprach auch der Veldener Tourismuschef Hannes Markowitz über die Vorwürfe: "Der Juli war herausfordernd, aufgrund der Wettersituation." Betont aber: "Wir sind mit Plus 10 %aus dem Juni in den Juli gestartet." Und verspricht besseres Wetter im August. "Wir sind gerade in der Boxenstraße, aber immer bereit - und hoffen auf viele Kurzentschlossene, die noch im August kommen."