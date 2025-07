Mucha: "Côte d’Azur ist günstiger als der Wörthersee"

Verleger Christian W. Mucha fordert ein Umdenken bei den Kärntner Wirten.

Einer, der sich am Wörthersee auskennt, ist Verleger Christian W. Mucha. Er besitzt dort ein Schloss, ist oft zu Gast am See. Auf die aktuelle Debatte über die Preise meinte er im oe24.TV-Interview salopp: "Klar, wenn man am Wörthersee mehr zahlt als an der Côte d’Azur, dann ist das schon was." Ein Steak, so Mucha, koste mit Seeblick immerhin 54 Euro. "Im Hinterland dann nur mehr 23 Euro".

Er hat aber auch Verständnis: "Wenn es regnet, reisen die Gäste ab - und die Wirte erhöhen die Preise, damit es sich noch ausgeht. Das ist ein Teufelskreis".

Mucha würde sich aber generell mehr Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit am Wörthersee wünschen. Er selbst wurde bereits "Opfer" eines arroganten Kellners, der ihn trotz Reservierung und vielen freien Tischen warten ließ. "Es braucht ein generelles Umdenken. Angebot für Leute, die sich weniger leisten können. Kärnten wäre ohne gewisse Leute viel, viel schöner..."