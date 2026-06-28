Verletzt
Tennis-Schock: Raducanu muss Wimbledon absagen
Die Vorfreude in Großbritannien war riesig, doch nun herrscht auf der Insel bittere Enttäuschung. Nur wenige Stunden vor ihrem geplanten Auftaktmatch in Wimbledon zog Raducanu endgültig die Reißleine.
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Wie am Vorabend des Turniers bekannt wurde, laboriert die US-Open-Siegerin von 2021 an einer Stressfraktur im Bein. Eine Verletzung, die keinen Aufschub duldet und eine Teilnahme am wichtigsten Turnier des Jahres völlig unmöglich macht.
Nächster Rückschlag für die Britin
Für die 23-Jährige ist es nicht der erste gesundheitliche Rückschlag in ihrer noch jungen Karriere. Immer wieder machten ihr Verletzungen einen Strich durch die Rechnung und warfen sie zurück. Das Aus beim Heimturnier, auf das sie sich wochenlang intensiv vorbereitet hatte, ist nun ein besonders harter Schlag für die ehrgeizige Athletin.
Wie lange Raducanu nun pausieren muss, ist noch unklar. Fest steht: Die britischen Fans müssen dieses Jahr auf ihren größten Publikumsliebling verzichten. Der Fokus der 23-Jährigen liegt nun voll und ganz auf der Genesung, um bald wieder auf der WTA-Tour angreifen zu können.
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