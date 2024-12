Fahrerflucht nach Skiunfällen - Polizei sucht Zeugen

Eine deutsche Touristin verletzte sich auf Reiteralm bei Kollision mit unbekanntem sechsjährigem Kind; auf der Planai machte sich ein Skiunfall-Beteiligter nach einem Crash einfach aus dem Staub.

Stmk. Auf den Skipisten in der Region Schladming-Dachstein kam es am Samstag zu mehreren schweren Skiunfällen. Zu einer Kollision auf der Reiteralm zwischen einer Skifahrerin (57) und einem etwa sechs Jahre alten Kind, das einfach weiterfuhr, werden Zeugen gesucht. Auch bei einem Unfall auf der Planai ersuchte die Polizei am Sonntag um Mithilfe bei der Aufklärung.

Auf der "Schober Abfahrt" der Reiteralm war eine 57-jährige deutsche Skifahrerin gegen 10.25 Uhr mit einem bisher rund sechs Jahre alten Kind kollidiert. Die Frau wurde im Hüftbereich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schladming geflogen werden. Das Kind und dessen Mutter setzten unerkannt die Fahrt fort.

Auf der "WM Herrenstrecke" auf der Planai stieß wiederum ein 24-jähriger Grazer gegen 11.40 Uhr mit einem unbekannten Skifahrer zusammen und wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus Schladming gebracht. Der Zweitbeteiligte machte sich ebenfalls unbekannt und ohne Hilfe zu leisten aus dem Staub.

Zu beiden Unfallhergängen und der Identität der Beteiligten ersuchte die Polizei um Hinweise unter der Nummer 0043 59133 6356 100. Zudem bat die Polizei Schladming Wintersportler um Vorsicht auf den Pisten und die Beachtung der FIS-Verhaltensregeln: Bei Unfällen sollten die Personalien ausgetauscht und der Bereich gesichert werden.