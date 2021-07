Die traurige Geschichte von Englands EM-Held Sterling

Ein Tattoo erinnert an das dramatische Ereignis in Sterlings Kindheit.

Raheem Sterling gehört zu den absoluten Superstars der EURO. Der 26-Jährige Flügel von Manchester City ist drauf und dran, mit der englischen Nationalmannschaft am Sonntag Geschichte zu schreiben. Sterling ist dabei einer der wichtigsten Akteure der Three Lions und konnte bereits drei Treffer und eine Vorlage verbuchen. Zudem holte der 26-Jährige auch den höchst umstrittenen Elfmeter gegen Dänemark im Halbfinale heraus.

Sein Vater wurde erschossen

Dass Sterling es aber so weit brachte, war nicht unbedingt vorhersehbar. Geboren wurde Raheem am 8. Dezember in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Als der spätere Superstar gerade erst zwei Jahre alt war, wurde sein Vater ermordet. Mit 5 zog Sterling dann zusammen mit seiner Mutter nach England und wuchs Im Londoner Stadtteil Wembley – in unmittelbarer Nähe zum Stadion – auf.

Raheem fällt immer wieder durch schlechtes Verhalten auf und gilt lange als Problemkind. Seine Mutter befürchtet, dass er sich einer Gang anschließen könnte und sorgt dafür, dass der hochtalentierte Fußballer in die Akademie des FC Liverpool wechselt. Dort gelingt ihm der Durchbruch, ehe Sterling 2015 zu Manchester City wechselt.

Ein Tattoo erinnert den EM-Helden an seine Vergangenheit und seinen Schicksalsschlag. Es zeigt ein M16-Sturmgewehr, das fast die ganze Länge seines Unterschenkels einnimmt. „Ich habe mir geschworen, in meinem Leben niemals eine Waffe anzufassen. Ich schieße mit meinem rechten Fuß“, erklärte Sterling einmal in einem Interview.