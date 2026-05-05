Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
John Malkovich
© Getty Images

Dank Urgroßeltern

Hollywood-Star John Malkovich erhält neue Staatsbürgerschaft

05.05.26, 22:00
Teilen

US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. 

Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe "eine neue Rolle übernommen und ist kroatischer Staatsbürger geworden", erklärte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic am Dienstag im Onlinedienst X nach einer feierlichen Zeremonie. Auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic begrüßte Malkovich als neuen Landsmann.

"Johns lange Karriere und sein künstlerischer Erfolg sind eine große Inspiration für jüngere Generationen", sagte er. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass er seine kroatischen Wurzeln stolz pflegt."

Malkovichs Urgroßmutter und Urgroßvater wanderten aus Ozalj in Zentralkroatien in die Vereinigten Staaten aus. Der 72-Jährige hat sich bereits mehrfach in dem Balkanland aufgehalten, sowohl privat als auch als Gast bei Theateraufführungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen