Paukenschlag: Oasis kehren doch schon heuer auf die Bühne zurück

Am 30. Mai steigt das Tribute-Konzert „Manichester“ für die verstorbene Stone Roses Legende Gary “Mani” Mounfield. Dafür rocken auch Liam und Noel Gallagher wieder gemeinsam ab. Mit Oasis-Hits!

„2026 passiert bei uns nichts bis auf die Fußball-WM“ Erstickte Liam Gallagher die weiteren Oasis-Tourpläne mit seinem Bruder Noel schon früh im Keim, so gibt’s jetzt doch eine Reunion! Nachdem Liam und Noel schon letztes Wochenende im Wembley Stadion den 2:0 Sieg von Manchester City im Carabao Cup gegen Arsenal gemeinsam und hochprozentig feierten, hat man jetzt für das Tribute Konzert für den im November 2025 verstorbenen Stone Roses Star Gary “Mani” Mounfield zugesagt.

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„Liam und Noel Gallagher sowie die übrigen Mitglieder der Stone Roses werden die Headliner bei der bevorstehenden Veranstaltung in Manchester sein,“ verrät „The Sun“ die Rock-Sensation, bei der nur 5.000 Fans live dabei sein können.

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Das für 30. Mai im Mini-Club Diecast angesetzte Tribute „Manichester“ ging bereits letzte Woche mit den ersten Line-Up raus: Mit dabei u.a. Cast, Peter Hook und Beatles Sohn Zak Starkey. Jetzt ist der Headliner fixiert: Eine „Supergroup“ mit den Oasis-Brüdern und den Stone-Roses-Legenden John Squire (Gitarre) und Ian Brown (Gesang.). Laut „The Sun” will man dabei neben den Klassikern von The Stone Roses wie „I Wanna Be Adored“ oder „I Am The Resurrection“ auch die Oasis-Hits „Half The World Away“ und „Live Forever“ anstimmen.

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Die Stone Roeses sind ja einer der großen Vorbilder von Oasis. Liam hat ja 2024 auch mit John Squire ein Duett-Album aufgenommen und war beim Begräbnis von „Mani“ sogar als Sargträber dabei.