Süß! Forscher entdecken neue Mini-Frosch-Art

Ein leuchtend oranger Minifrosch erweitert die Liste bekannter Lurcharten.

Das weniger als 14 Millimeter messende Fröschlein lebe in Laubstreu vorwiegend in Bergregionen, berichteten Wissenschafter am Mittwoch im Fachjournal "PLOS One". Die Art wurde nach dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva "Brachycephalus lulai" benannt.

Brachycephalus-Frösche sind oft leuchtend bunt und gehören zu den kleinsten Landwirbeltieren überhaupt. Bisher sind 42 Arten bekannt, von denen 35 seit dem Jahr 2000 beschrieben wurden, wie es in "PLOS One" heißt. Viele sind endemisch, also ausschließlich in einer speziellen Region zu finden - die meisten nur auf einem oder wenigen benachbarten Berggipfeln. Da sie nur auf winzige, oft stark fragmentierte Lebensräume beschränkt sind, gelten die Spezies oft als gefährdet oder gar als vom Aussterben bedroht.

Der Fundort der nun entdeckten Art im Gebirgszug Serra do Quiriri im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina liegt in einem schwer zugänglichen Gebiet nahe der Atlantikküste, dessen Waldreste nach Angaben der Autoren besonders artenreich sind. Die Wissenschafter verweisen darauf, dass die verbliebenen Waldflächen in dem Gebirge durch Landnutzungsdruck und Klimaveränderungen zunehmend bedroht sind. Die Neuentdeckung könnte daher eine zentrale Rolle in Diskussionen über Schutzmaßnahmen für die Region spielen.