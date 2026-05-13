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Vance Trump
© Getty

Keine Atomwaffen

Trump-Vize: Fortschritte bei Verhandlungen mit Teheran

13.05.26, 22:40
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Bei den Verhandlungen mit dem Iran über ein Ende des Krieges geht es nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance voran.  

"Die grundlegende Frage ist, ob wir genug Fortschritte machen, um die rote Linie des Präsidenten einzuhalten", sagte Vance am Mittwoch vor Journalisten im Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump müsse darauf vertrauen können, dass Sicherheitsvorkehrungen ergriffen werden, damit der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangt.

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